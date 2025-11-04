Het olympisch seizoen is afgelopen weekend van start gegaan met de NK afstanden. Daar zag schaatsicoon Marianne Timmer al een duidelijke favoriet voor een gouden plak op de Winterspelen in de vorm van Femke Kok. "Zij is leversgevaarlijk voor iedereen."

Timmer heeft genoten van Kok. Zij is absoluut van de buitencategorie, stelt het schaatsicoon in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. "Zij is in bloedvorm. Het ziet er zo makkelijk uit en ze heeft eindelijk de eerste ronde op de 1000 meter sneller gereden dan de 500 meter. Zo moet je de 1000 meter ook rijden."

'Absolute kanshebber'

Ook internationaal gaat de schaatsster van Team Reggeborgh hoge ogen gooien op die afstand, voorspelt Timmer. "Zij is leversgevaarlijk voor iedereen. Zij heeft die snelheid en kan goed openen. De vorm van de dag bepaalt dan hoe ze die laatste ronde doorkomt. Maar het is een absolute kanshebber om straks olympisch goud te pakken."

Ze is al hard aan het pieken aan de start van het seizoen, maar heeft nog een lange weg te gaan richting het OKT en uiteindelijk de Winterspelen in Milaan. "Het is gewoon lekker om zo te beginnen", zegt de drievoudig olympisch kampioene. "Nu moet je zuinig zijn met wat je hebt en zij kan nu doorgroeien tijdens de World Cups."

'Krentje uit de pap'

Ze plaatste zich voor de World Cups met haar gouden medailles op de 500 en 1000 meter. De 1500 meter sloeg ze over op de NK afstanden, ondanks dat ze vorige maand nog een baanrecord op die afstand reed in Thialf. Timmer noemt het een verstandige beslissing. "Je zou dat al krentje uit de pap mee kunnen nemen, maar het is niet haar favoriete afstand. Doe waar je goed in bent anders is het allemaal net niet straks."

