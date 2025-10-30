Michelle de Jong had zo gehoopt zichzelf op de NK afstanden weer te kunnen laten zien, maar de jonge schaatsster trok zich woensdag terug van de opening van het schaatsseizoen. Haar afmelding komt als een verrassing en zorgt voor verdriet bij haar bekende zus en andere grote namen.

De Jong komt uit een vervelende periode, na eerst een vertrek bij Team Reggeborgh en afgelopen zomer bij Team IKO-H2O. Bij de nieuwe ploeg Team Staan - CTS Group van de gestopte topschaatser Hein Otterspeer, wilde ze aan haar tweede leven op het ijs gaan bouwen. De NK afstanden moesten daarvan het startschot zijn, maar tot grote teleurstelling van zichzelf moet ze zich terugtrekken.

'Heel erg balen'

"Vanwege een rugblessure die ik kort geleden heb opgelopen kan ik dit weekend niet van start gaan op het NK afstanden. Heel erg balen, want mijn niveau was hoog. Ik ben vastberaden om in december te vlammen", schrijft ze op haar Instagram. Die post levert honderden steunbetuigingen op, onder meer van haar bekende schaatszus Antoinette Rijpma-de Jong. Ook ex-ploeggenoten Joy Beune en Robin Groot steken een hart onder de riem.

'Dat maakt het extra zuur'

Door haar afmelding kan ze in Thialf komend weekend niet in actie komen op de 500 en 1000 meter én mist ze dus ook de eerste vier World Cups. De nationaal sprintkampioene van 2022 baalt er vreselijk van, zeker nu ze zo in topvorm oogde, zegt ze in gesprek met de Leeuwarder Courant. "Dat maakt het extra zuur”, aldus De Jong, die drieënhalf jaar geleden al eens aan de Winterspelen meedeed. "Maar het belangrijkste is nu pijnvrij worden en dan een goed plan maken richting het olympisch kwalificatietoernooi. Dan kan het nog steeds een mooi seizoen worden."

Goed in vorm

Dat ze in vorm was, bewees de 26-jarige De Jong tijdens de NK clubs. Met 37,91 reed ze een meer dan prima 500 meter en behoorde ze tot de kanshebbers voor een plek in de top-5 op de NK afstanden en daarmee tot de kanshebbers voor deelname aan de wereldbekers. Michelle is het jongere zusje van Antoinette, meervoudig wereldkampioene en medaillewinnares op de Olympische Spelen. De twee schaatsten op seniorenniveau nog nooit samen in één ploeg.