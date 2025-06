Zussen delen veel, maar niet dezelfde vriend. Dat blijkt wel uit een hilarische foto die opdook op sociale media van Antoinette Rijpma-de Jong en haar zusje Michelle de Jong, die haar oudere zus bij de keel grijpt, terwijl zij in de lucht zweeft.

De schaatszussen delen niet alleen veel uiterlijke kenmerken, zoals hun opvallende rode haardos, maar ook hun talent en passie voor schaatsen. Rijpma-de Jong trouwde een aantal jaar geleden met Coen Rijpma, met wie ze al een poosje samenwoont. De schaatsster heeft niet alleen een passie voor het ijs, maar ook voor paarden. En ook die passie lijkt ze met zusje Michelle te delen, want op een foto die Rijpma op Instagram deelt zijn de zussen samen in een weiland met paarden te zien.

Ruzie

Op de foto heeft Michelle de keel van haar oudere zus met een hand beet, terwijl Antoinette in de lucht lijkt te zweven. "Ruzie om mij," schrijft Rijpma er voor de grap bij, terwijl de zussen lachen. Rijpma is zelf ook geen onbekende in de topsport. De professionele carrière als wielrenner die hij ambieerde kwam echter al gauw ten einde na een heftig ongeluk.

i © Instagram: @coen_rijpma

"In 2017 ben ik hard ten val gekomen met de fiets, waarbij ik eenentwintig botten heb gebroken en twee klaplongen had. Dat was best kritiek. Vanaf dat moment heb ik mijn topsportambities laten gaan en koos ik voor een maatschappelijke carrière. Twee jaar later ontmoette ik Antoinette," vertelde hij in 2022 aan Schaatsen.nl.

Wielrennen

Toevallig bleek de schaatsster, net als haar man, ook talent te hebben voor de sport waar haar man voor zijn ongeluk mee hoopte de top te bereiken. De schaatsster deed namelijk afgelopen week mee aan het NK wielrennen in het Drentse Roden, waar de Nederlandse kampioenschappen werden gehouden voor nieuwelingen, junioren en elite zonder contract.

Daar gooide de schaatsster hoge ogen. Haar deelname leverde haar namelijk een gouden medaille op. Ook Rijpma is nog altijd niet klaar met de sport. Hij gaat namelijk de Tour de France fietsen, één dag voor het peloton. Hij had daar verschillende redenen voor, zo vertelde hij in een bericht dat hij plaatste op LinkedIn.