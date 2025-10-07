Topschaatsster Michelle de Jong heeft wat bewogen jaren achter de rug. In 2022 werd ze nationaal kampioene sprint en leek de wereld aan haar voeten te liggen. Maar een hardnekkige blessure en mislukt avontuur bij Team IKO-X2O gooiden roet in het eten. Inmiddels is De Jong gelukkig bij Team Staan, al nam ze daarvoor wel risico.

De Jong is een van de gezichten van het nieuwe team, dat is opgericht door Ian Steen. De Jong geloofde na goede gesprekken in het plan van de nieuwe schaatsploeg. "Dat pakte gelijk goed uit. Op het ijs voelt het echt weer als mezelf. Ik heb het gevoel dat ik heel hard rond schaats en daar ben ik gewoon heel erg blij mee", vertelt ze tegenover Sportnieuws.nl.

Risico met vertrek

De Jong kondigde afgelopen seizoen haar vertrek aan bij Team IKO-X2O. Beide partijen dachten anders over de aanpak, waardoor het besluit kwam om uit elkaar te gaan. "Alleen toen was er niet echt een team, dat was een hele spannende periode. Dat dit team (Staan, red.) kwam, was op het perfecte moment", aldus De Jong. De ploeg werd afgelopen zomer uit de grond gestampt en heeft oud-topsprinter Hein Otterspeer als een van de trainers.

Dat De Jong de deur bij Team IKO-X2O achter haar dichttrok, had ook te maken met een gebrek aan vertrouwen. "Het is ook een bepaald gevoel en dat gevoel miste", verzekert ze. "De afgelopen twee jaar waren sowieso wel pittig. Ben eerst geblesseerd geweest en moest daar vorig jaar in een nieuw team van terug komen. Het belangrijkste is dat ik op mezelf moet vertrouwen en moet luisteren naar mijn gevoel", is ze stellig.

Olympische Spelen als doel

Het jongere zusje van Antoinette Rijpma-de Jong zit inmiddels weer goed in haar vel met dank aan Team Staan. "Ik heb hard getraind, heb een goede zomer gedraaid. Op het ijs gaat het super goed, dus het voelt gewoon lekker. Ik ben bezig met techniekdingetjes finetunen en daar haal ik heel veel energie uit", zegt de 26-jarige. Haar doel is om uiteindelijk eind oktober (NK afstanden) en eind december (olympisch kwalificatietoernooi) te pieken.

"Het liefst plaats ik me voor de World Cups en de Spelen en heb ik een heel druk seizoen", spreekt ze haar ambities uit. "Ik hoop dat ik in maart terug kan kijken op een mooi seizoen en ik beter ben geworden. Dat wil ik heel graag."

Schaatszus

Wie haar daarbij kan helpen, is haar vier jaar oudere zus Antoinette (Team Reggeborgh). "Die gretigheid en mentale kracht die ik bij haar zie, dat is mooi om te zien. Ik denk dat weinigen zo’n sterke kop erop hebben zitten als Antoinette", is Michelle lovend over haar zus. "Het mooiste is als het allebei heel goed gaat, ook voor mijn ouders. We proberen er voor elkaar te zijn als het moet. En we laten elkaar lekker de ruimte."