Tijmen Snel mag donderdag dan eindelijk zijn debuut maken op de Olympische Spelen. De schaatser uit Amsterdam plaatste zich vrij onverwachts voor het toernooi, maar hoopt het best mogelijke uit zijn race te halen.

Snel vertelde na afloop van het OKT 'te leven in een koortsdroom'. De 28-jarige atleet eindigde achter Joep Wennemars, maar voor zowel Tim Prins als Kjeld Nuis. Daarmee werd kwalificatie voor de Spelen een zekerheid, waarmee eenzelfde scenario als in 2022 werd voorkomen.

Peking

Ook voor de Olympische Spelen van Peking in 2022 wist de Amsterdammer zich te plaatsen op de 1500 meter. Daar werd echter een stokje voor gestoken door de schaatsbond, die liever Marcel Bosker en Sven Kramer wilde meenemen voor de ploegenachtervolging. Precies hetzelfde als dit jaar met Prins.

'Positieve flow'

Maar Snel is er, nu de Spelen langzaamaan richting het einde gaan, klaar voor. "Het is best wel gek. Je zit zo lang te wachten, terwijl iedereen al bezig", vertelt Snel die heeft genoten van de prestaties van de andere Nederlanders. "Het is altijd mooi om te kijken als Nederland veel goud wint. Ik heb alles live gevolgd op de televisie dus ik heb het zeker meegekregen. Het brengt mij in een positieve flow."

Na het debacle van vier jaar geleden kijkt Snel er erg naar uit om zijn debuut te maken. "Hopelijk is het nu mijn tijd. Ik ga er vol voor en probeer het uiterste eruit te halen. Zo veel kansen op een olympisch podium krijg ik niet."

Zoeken naar balans

De 1500 meter is één van de lastigste afstanden binnen het langebaanschaatsen. Te lang om voluit te sprinten, maar te kort om de race op te delen en te temporiseren. "Het is altijd een beetje zoeken naar balans op de 1500 meter", licht Snel toe. "Maar ik ga er hoe dan ook vol inknallen. Want als je dat niet doet, wordt het sowieso lastig om te winnen. Ik ga er in ieder geval vol voor."

Aan de support zal het donderdag in ieder geval niet liggen. Een heuse fanclub van vrienden en familieleden van de geboren Amsterdammer zijn naar Milaan afgereisd om hem aan te moedigen. "Het is een mannetje of 25 dus best wel behoorlijk", vertelt Snel daarover. "Tijdens de race krijg ik er niet zo veel van mee, maar vooraf en na afloop natuurlijk wel. Dat is erg mooi."

Joep Wennemars

Snel zat op de tribune toen zijn grote maatje en ploeggenoot bij Team Essent Joep Wennemars dramatisch werd gehinderd op de 1000 meter. "Joep zat er toen wel even flink doorheen na de 1000 meter. Daar moet je ook je tijd voor nemen en mag je om balen", zo licht Snel toe. "Maar Joep heeft geen ondersteuning nodig. Die regelt zijn eigen zaakjes wel", zo besluit een optimistische Snel.