De eerste 500 meter bij de vrouwen op het OKT heeft al voor veel sensatie gezorgd. Jutta Leerdam nam revanche na haar val op de 1000 meter. Femke Kok reed een baanrecord in Thialf.

Leerdam reed een sterke rit en zette een tijd neer van 37.24. De opluchting was groot bij de topschaatsster. Ze liet haar emotie de vrije loop na de finish. Daarna was Kok nog aan de beurt. Ook zij reed ijzersterk en reed zelfs een baanrecord van 36.87 op de korstste sprintafstand. Het mocht de pret niet drukken voor Leerdam, die haar concurrente meteen feliciteerde.

Isabel Grevelt verrast

Suzanne Schulting lijkt al zeker van een olympisch ticket met haar tweede plaats op de 1000 meter. Ook op de eerste 500 meter zette ze een goede tijd neer: 37.62. Isabel Grevelt was nog iets sneller: 37.46.

De rit tussen Marrit Fledderus en Angel Daleman begon met een valse start. Beiden konden vervolgens niet aan de tijd van Grevelt komen.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.