Dag 3 van het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf leverde opnieuw volop spanning op. Bij de vrouwen stond de 500 meter centraal, met een sterke Jutta Leerdam en een baanrecord van Femke Kok, terwijl bij de mannen de aandacht uitging naar de 10.000 meter. Daar maakte Stijn van de Bunt opnieuw indruk en bevestigde hij zijn status als revelatie van het OKT.

De eerste omloop op de 500 meter zorgde direct voor spanning. Leerdam herpakte zich knap na haar val op de 1000 meter en reed met 37,24 een sterke tijd. Toch was ze niet de snelste: Femke Kok onderstreepte haar topvorm met een baanrecord van 36,87 en zette daarmee de verhoudingen meteen op scherp. Omdat de uitslag op deze afstand zwaar meetelt voor de matrix, was elke honderdste van groot belang.

Achter Kok en Leerdam bleef het spannend in de strijd om plek drie. Isabel Grevelt en Anna Boersma mengden zich nadrukkelijk in dat gevecht, waardoor de druk richting de tweede omloop alleen maar toenam. Zeker voor Leerdam, die wist dat ze zich geen misstap kon veroorloven.

Emotionele tweede omloop

In de beslissende ronde kreeg het verhaal een emotionele wending. Leerdam moest haar tweede 500 meter helemaal alleen rijden, nadat haar tegenstandster Marrit Fledderus werd gediskwalificeerd na meerdere valse starts. Zonder directe concurrentie wist Leerdam haar eerste tijd niet meer te verbeteren (37,59), maar haar tweede plek kwam niet meer in gevaar. Daarmee plaatste ze zich op de matrix en bleef ze volop in de race voor een olympisch ticket, terwijl bij anderen de teleurstelling groot was.

Femke Kok besloot de tweede race over te slaan. Met het baanrecord en de winst in de eerste omloop had zij haar werk al gedaan en koos ze bewust voor rust richting de 1500 meter.

Revelatie Stijn van de Bunt imponeert wéér in Thialf

Ook bij de mannen was er spektakel, opnieuw met Stijn van de Bunt in de hoofdrol. De 21-jarige revelatie bevestigde zijn uitstekende vorm door met 12.36,35 de snelste tijd neer te zetten op de 10.000 meter. Daarmee reed hij de zevende tijd ooit in Thialf en hield hij een reeks ervaren schaatsers achter zich. Zowel Chris Huizinga als Marcel Bosker kwamen niet in de buurt van zijn tijd.

In de slotrit zorgde Jorrit Bergsma nog voor extra spanning. De 39-jarige routinier reed tegen Beau Snellink en klokte 12.45,52, goed voor de tweede plaats op de afstand. Daarmee bleef hij Bosker nipt voor, maar ook voor Bergsma bood de 10.000 meter geen directe zekerheid richting Milaan.

Matrix blijft allesbepalend

Net als op de voorgaande dagen werd opnieuw duidelijk hoe meedogenloos de matrix is. Een overwinning of podiumplek staat niet automatisch gelijk aan een olympisch ticket. Voor Jutta Leerdam en Stijn van de Bunt ziet het er na dag drie gunstig uit, maar voor veel anderen blijft het rekenen, wachten en hopen op dubbelingen. Zo staat Van de Bunt er na zijn 10 kilometer voor de tweede keer op.

