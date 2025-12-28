De spanning staat er deze dagen vol op tijdens het olympisch kwalificatietoernooi en Suzanne Schulting lijkt een van de schaatssters die daar het beste mee om kan gaan. De Friezin werd tweede op de 1000 meter en vierde feest, maar een ticket voor Milaan is nog niet helemaal zeker, zo legt schaatsicoon Marianne Timmer uit.

Joep Wennemars had in Thialf volop meegeleefd met zijn geliefde. "Hartstikke mooi", stelde hij tegenover Sportnieuws.nl over het optreden van Schulting. "Echt heel fijn om te zien dat het er eindelijk uit begint te komen bij Suzanne. En er zit nog veel meer in." Dat mag Schulting bij het OKT nog op de 500 meter laten zien, én normaal gesproken dus op de Winterspelen in Milaan. Al zou er in het laatste geval toch nog een kink in de kabel kunnen komen.

Jutta Leerdam

Door de val van Jutta Leerdam op de 1000 meter kan schaatsbond KNSB ervoor kiezen om de onfortuinlijke schaatsster een aanwijsplek voor die afstand te geven. In een dergelijke situatie valt Schulting alsnog buiten de eerste negen plekken op de matrix en is zij weer afhankelijk van andere resultaten.

"We moeten inderdaad die matrix afwachten. Laten we zeggen dat Jutta wel een aanwijsplek zou krijgen, dan komt zij op één te staan, want die krijgt dan plek één", doelt Marianne Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud op de positionering in de matrix.

"Dat betekent dus dat Femke Kok gaat zakken naar twee. Ja, en dan schuift Suzanne naar nummer drie", vervolgt Timmer. De nummer 3 van de 1000 meter staat in de veelbesproken matrix van de KNSB pas op plaats 15. "Als er dan door schaatssters niet te veel dubbele plekken zijn ingenomen, dan zou dat kunnen betekenen dat zij misschien niet zou mogen gaan. Dat is een heel slecht scenario, maar dat zou in potentie wel kunnen."

'Zuur voor Schulting'

Timmer stelt dat het een lastige keuze kan worden, al moet iedereen eerst de komende dagen van het OKT schaatsen in Thialf afwachten. "Kijken hoe de tickets worden verdeeld. Het zou in principe fantastisch zijn als Jutta en Suzanne allebei in Milaan mogen schaatsen." Leerdam kan via de 500 meter en 1500 meter nog altijd zelf rechtstreekse kwalificatie voor de Winterspelen afdwingen. Maar in dat geval kan ze ook nog altijd een aanwijsplek voor de 1000 meter krijgen.

"We weten niet wat er nu nog gaat gebeuren. Maar ik zou het heel zuur vinden voor Suzanne Schulting als zij nu eruit gewipt gaat worden. Dat is het ergste scenario wat we kunnen hebben. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Maar ja, het blijft gewoon een gek toernooi", sluit Timmer af.

