Suzanne Schulting en Joep Wennemars lijken hun vakantie in Zuid-Afrika optimaal te benutten. Het schaatskoppel deelt opnieuw beelden van hun gezamenlijke trip, waaruit blijkt dat de reis niet alleen draait om zon, strand en romantiek. Tijdens hun verblijf in Kaapstad maken de twee ook tijd voor een bijzonder uitstapje.

Eerder doken Schulting en Wennemars al op in Kaapstad, waar hun vakantie na het schaatsseizoen zichtbaar op gang kwam. Wennemars liet toen via Instagram een foto zien van een stralende zon achter een palmboom, terwijl Schulting op haar beurt beelden deelde vanuit een ouderwets koffietentje in de stad. De shorttrack- en langebaanschaatsster omschreef zichzelf daarbij als 'sunkissed in Cape Town' en liet later ook zien hoe ze in bikini genoot van het strand en de zon.

Indrukwekkend uitstapje

De nieuwste beelden laten zien dat de reis van het schaatskoppel inmiddels meer omvat dan alleen ontspanning. Zo brengen Schulting en Wennemars een bezoek aan Robbeneiland, de historische plek voor de kust van Kaapstad waar Nelson Mandela jarenlang gevangen zat. In een later gedeelde video is te zien hoe de shorttrackster door het cellencomplex loopt en de indrukwekkende geschiedenis van dichtbij ervaart.

Naast het uitstapje naar het eiland trekken de twee er ook op uit om verschillende musea in de stad te bezoeken. Tussen de culturele stops door nemen ze de tijd om te genieten van lokale koffietentjes. De twee delen foto's van een matcha en een goede kop koffie. Uiteraard mag ook een bezoek aan het strand niet ontbreken tijdens hun verblijf in Kaapstad. Met de iconische Tafelberg op de achtergrond is te zien hoe Schulting ontspannen over het zand wandelt.

Lang en bewogen schaatsseizoen

De beelden laten zien dat Schulting en Wennemars het duidelijk naar hun zin hebben samen. Na een intens en bewogen schaatsjaar vormt de trip naar Zuid-Afrika een welkome adempauze voor het koppel, dat de afgelopen maanden vooral naar de Olympische Winterspelen toewerkte.

Voor beide schaatsers verliepen de Winterspelen uiteindelijk teleurstellend. Wennemars greep in Milaan-Cortina net naast een medaille na zijn veelbesproken race op de 1000 meter waar hij flink werd gehinderd op de kruising, terwijl het seizoen ook op de WK sprint niet volledig bracht waar hij op had gehoopt.

Ook voor Schulting verliepen de Winterspelen niet zoals gehoopt. Op de afsluitende 1500 meter bij shorttrack kwam ze ten val, waardoor eremetaal uitbleef. Op de NK en WK sprint op de langebaan sloot ze het seizoen vervolgens nog wel sterk af met een nationale titel en zilver achter Femke Kok.

Nieuw schaatsseizoen

Voorlopig hebben Schulting en Wennemars nog alle tijd om van hun vakantie te genieten. Het nieuwe schaatsseizoen begint pas in oktober, al zullen de eerste trainingskampen en voorbereidingen richting de winter in de tussentijd alweer op het programma staan. Met onder meer de WK afstanden als nieuw groot doel in zicht kunnen de twee de komende maanden rustig opladen voor wat opnieuw een belangrijk jaar belooft te worden.