In schaatstempel Thialf werden zaterdag de Nederlandse olympische medaillewinnaars gehuldigd. Dat gebeurde na afloop van de eerste dag van de NK allround en sprint, waardoor Thialf nog ramvol zat. Het werd een schitterende show.

Op het middenterrein waren grote foto's van de prijzenpakkers van TeamNL neergezet. Femke Kok, Antoinette Rijpma-de Jong, Kjeld Nuis, Jenning de Boo, Xandra Velzenboer, Jens van 't Wout stonden ernaast en zogen de sfeer in zich op. Jutta Leerdam (winnares van de olympische 1000 meter) en Merel Conijn (zilver op de 5000 meter) waren overigens afwezig.

Peter Heerschop

De toespraak werd verzorgd door komiek Peter Heerschop. Hij toonde zich onder de indruk van de groep topsporters. "Zo, dat is intimiderend, zo dichtbij, zoveel medaillewinnaars", sprak hij lachend.

"TeamNL, met de derde plek in het medailleklassement is er door jullie beter gescoord dan ooit", zo trapte hij af. En dat terwijl Nederland na het eerste weekend van de Olympische Winterspelen nog droog stond. "Oordeel dus niet te snel", zo vond Heerschop. Daarna weerklonk applaus. "Het is wel mooi dat ze echt ook voor zichzelf gaan klappen", merkte Heerschop op.

Sport

Daarna stak hij een pleidooi af over de kracht van sport. Hij snapt het niet zo goed als mensen weinig interesse hebben in sport, actief of passie. "Het kan troosten. Het daagt uit. Het verbindt. Alle onmogelijkheden kunnen veranderen in mogelijkheden. Jullie hebben bergen verzet", zo sprak hij dichterlijk.

"Julile zijn onze voorbeelden, voor iedereen die ook durft te dromen." Daarna besprak hij de olympische 1000 meter, waarop Femke Kok het olympisch record verbrak, waarna topfavoriete Jutta Leerdam in de slotrit ook weer onder die tijd dook en goud pakte. "Iedereen vindt altijd van alles van haar", sprak Heerschop over Leerdam. "Ze is koningin van de kolossale klappen. Royal b*tch van de binnen- en buitenbocht. Schaatsster known as formerly Jutta."

Merel Conijn

Conijn startte uit protest niet bij de NK allround in Heerenveen. De winnares van het zilver op de 5000 meter van de Winterspelen meldde zich af voor de 3000 meter nadat ze de 500 meter nog wel had gereden. Ze was boos op de KNSB omdat er op het NK geen tickets zijn te verdienen voor het WK van volgende week in Heerenveen.

Toch wilde Heerschop terecht ook haar eren. Stuk voor stuk ging hij de olympiërs af, waarna ze het middenterrein verlieten, hun schaatsen aantrokken en een ererondje reden.