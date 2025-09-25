Jake Paul onthulde onlangs zijn toekomstplannen voor de komende vijf jaar. Uiteraard staat de bruiloft met zijn verloofde Jutta Leerdam op zijn to do-lijst, maar daarna wil hij de uitdaging aangaan met Oleksandr Usyk. Die waarschuwt de Amerikaanse bokser.

Paul was duidelijk over zijn plannen de komende jaren via X. Eerst wil hij wereldkampioen en miljadrair worden. Daarna hoopt hij drie kinderen te krijgen met topschaatsster Leerdam en met haar te trouwen.

Zijn dromen worden steeds groter en onwerkelijker. Het volgende doel is om Usyk te verslaan en een oscar te winnen. Bovendien wil hij vechten op de maan en zich verkiesbaar stellen als president van de Verenigde Staten.

De Oekraïense vechtkoning heeft het bericht van Paul ook gezien en kijkt uit naar een gevecht. De kampioen in het zwaargewicht wil alleen niet wachten tot de YouTuber getrouwd is. “Goed plan, Jake Paul,” schreef Usyk op X. “Maar ik ben hier niet voor de vijfde plaats, alleen voor de eerste."

'Honger naar aandacht'

Hij daagt de 28-jarige uit in een andere discipline: MMA. "Ik sluit binnenkort het boek van het boksen, en daarna wacht ik op je in de kooi. Laten we eens kijken of je ballen hebt, of alleen maar honger naar aandacht", aldus de 38-jarige Usyk.

Oleksandr Usyk responds to Jake Paul's "five-year plan" 👀 pic.twitter.com/4br4rf7aoh — MMA Fighting (@MMAFighting) September 24, 2025

Usyk, de huidige onbetwiste zwaargewichtkampioen, neemt momenteel een pauze om enkele opgelopen blessures te behandelen na zijn tweede knock-out overwinning op Daniel Dubois deze zomer. Zijn toekomst in de sport is onzeker, waarbij de algemene mening is dat hij eerder vroeg dan laat met pensioen zal gaan.

Gervonta Davis

Paul neemt het binnenkort op tegen Gervonta Davis in een demonstratiewedstrijd, dat op 14 november op Netflix wordt uitgezonden. Hij maakt er geen geheim van dat hij het daarna oko graag zou opnemen tegen Anthony Joshua, olympisch- en meervoudig wereldkampioen.

Jutta Leerdam

De Amerikaan is sinds maart verloofd met de Nederlandse Leerdam. De bruiloft laat nog even op zich wachten en is daarom ook niet de eerste prioriteit voor Paul op zijn lijstje. De schaatsster focust zich momenteel volledig op haar topsportcarrière.

Het olympisch schaatsseizoen staat op het punt van beginnen. De 26-jarige wil in februari haar grote droom waarmaken: een gouden medaille op de Winterspelen. Vier jaar geleden werd ze tweede op haar favoriete afstand, de 1000 meter, achter Miho Takagi.