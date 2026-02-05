De Nederlandse schaatswereld werd eind jaren '90 opgeschud door een excentrieke, luidruchtige en zeker ook succesvolle trainer: Peter Mueller. Zijn stijl van trainen en leidinggeven leidde ook tot heftige confrontaties met bijvoorbeeld Marianne Timmer en Erben Wennemars.

De Amerikaan Mueller, in 1976 olympisch kampioen op de 1000 meter, had een persoonlijkheid die niet helemaal matchte met de Nederlandse omgangsvormen. Hij was niet zo van het polderen en overleggen. En hij was eveneens niet zo van een gedoseerde aanpak. Dat blijkt uit de documentaire over Mueller in de reeks Andere Tijden Sport.

Sprintland Nederland

De voormalig trainer van schaatskampioenen Bonnie Blair en Dan Jansen werd in 1996 door de schaatsbond KNSB aangesteld. Hij moest de sprinttak tot bloei brengen. Op dat moment was Nederland een land van stayers en allrounders, maar sprintsucces was er amper.

Sommigen moesten wennen aan de aanpak van Mueller, al resulteerde het wel in successen voor veel schaatsers. Timmer, olympisch kampioene in 1998 (1000 en 1500 meter) en 2006 (1000 meter), zegt in de documentaire: "Peter was een trainer die bij mij vaak weerstand opriep. Hoe vaak heb ik niet gedacht: doe eens normaal, kerel!" Eigenlijk wilde ze de sprintploeg verlaten en aansluiten bij de allroundploeg, maar dat liet de bond niet toe.

'Alles klopte'

Erben Wennemars vond de stijl van Mueller wel geweldig. En ook Timmer leek gaandeweg bij te draaien. Ze zegt: "Zijn invloed is vast goed geweest, anders had ik niet twee keer gewonnen. Maar wat vooral telde, was dat de sfeer in de ploeg heel goed was. Alles klopte."

Maar de methode-Mueller bleek lichamelijk en mentaal te veel te vergen van de toppers. Ze werden uiteindelijk leeggeperst als een citroen. De schaatsers wilden wijzigingen in het programma, maar de Amerikaan wilde niks horen van de kritiek.

Huwelijk met Marianne Timmer

In de zomer van 2001 klapte de hele boel in elkaar. Inmiddels was hij niet meer trainer bij de KNSB, maar bij het commerciele team Spaarselect. Mueller had een romantische relatie gekregen met Timmer. Sterker nog: de twee trouwden zelfs, in Las Vegas. Hij wilde haar bij Spaarselect onderbrengen. De rest van de ploeg wist niks van het huwelijk en zag de komst van Timmer niet zitten. Nadat ze het vertelden, bleek dat de doodsteek voor het onderling vertrouwen. "We luisterden vanaf dat moment gewoon niet meer naar hem", zegt Wennemars.

Timmer zegt over die periode: "Dat is denk ik een noodsprong geweest. De ploeg was niet van de grond gekomen. Peter ging er helemaal voor. Het was een gekke situatie. Ik kreeg een relatie met hem. Ik snap wel dat ik niet meer goed in de ploeg lag."

Einde

De positie van Mueller bleek uiteindelijk onhoudbaar. Zijn schaatsers stelden teleur op de Spelen van 2002. In dat jaar werd Mueller weggestuurd. De relatie tussen hem en Timmer liep in 2003 op de klippen.