Het debuut van schaatsicoon Erben Wennemars op de Olympische Winterspelen in 1998 werd een enorme sof. En het was niet eens zijn eigen schuld. In een documentaire blikt hij terug op zijn rampzalige rit.

De toen 22-jarige Wennemars reisde vol goede moed af naar Nagano. Daar in Japan zou hij uitkomen op de 500, 1000 en 1500 meter. Toevallig ook de drie afstanden waarvoor zijn zoon Joep Wennemars (23) zich heeft geplaatst voor de Spelen van 2026 in Milaan.

Topsprinter

Het jaar daarvoor was Wennemars doorgebroken met onder meer de nationale titel op de 1000 meter. In de reeks World Cups had hij internationale ervaring opgedaan. In het seizoen 1997-1998 trok hij die veelbelovende lijn door en ontwikkelde hij zich tot topsprinter.

Bij de eerste heat van de 500 meter (destijds ging het nog om twee ritten: binnenbaan en buitenbaan) eindigde Wennemars als vijfde. Nog volop zicht op eremetaal. Toen volgde de tweede rit, tegen Grunde Njøs, destijds jarenlang de beste Noor op de 500 meter. Maar hij had een slechte dag, ging onderuit en sleurde de Nederlander mee.

Klap

Voor het tv-programma Andere Tijden Sport krijgt Wennemars de tv-beelden van toen te zien. De commentator zei: "Njøs gaat onderlangs en kan de bocht niet houden." Bij het zien van dat moment schrikt Wennemars er weer van. Tijdens het kijken knikt hij met zijn hoofd, als om de klap wederom op te vangen. "Ooh, ooh, Wennemars gaat mee", zo klinkt het. Dan zien we twee mannen op de ijsvloer van de M-Wave liggen. De Noor ligt gestrekt, Wennemars tolt rond en krimpt van de pijn. Hij schreeuwt het uit.

"Wennemars is geblesseerd, zwaar geblesseerd, wat verschrikkelijk", zegt de commentator. De beelden zijn erg intens en gaan door merg en been. "Ik denk dat dit de ergste val van de Spelen ooit is geweest", zo blikt Wennemars anno 2026 terug.

Peter Mueller

De Winterspelen waren gelijk over voor Wennemars. Hij moest revalideren.

De documentaire gaat vooral in op de rol van de Amerikaanse trainer Peter Mueller. Hij werd gezien als een cowboy, als een typisch Amerikaanse druktemaker, als een people manager met weinig vakkennis. Maar Wennemars waardeert hem nog steeds. "Hij was hier zo betrokken", zegt hij. "Peter was er continu bij. Hij is ook meegegaan in de ambulance."