Topschaatser Kjeld Nuis hoopt volgend jaar samen met zijn vriendin Joy Beune te schitteren op de Olympische Winterspelen van Milaan. Als schaatser zal je álles doen om topfit op de baan te staan, zo zal Nuis denken. De schaatser besloot zijn vriendin 'pijn' te doen.

De 35-jarige Nuis is een waar ijskonijn. De specialist op de middelafstanden heeft in het verleden niet alleen zijn tegenstanders koeltjes 'van de baan' geschaatst, hij houdt zelf ook van een goed ijsbad. En daar moet vriendin Beune in mee.

IJsbad

Ze is er inmiddels aan gewend dat ze het bad in moet van Nuis. Maar dit weekend had de 26-jarige schaatsster er ogenschijnlijk iets meer moeite mee dan normaal. Met een grote glimlach filmt Nuis hoe zijn vriendin het ijsbad in stapt en bibbert van de kou. "Het is goed met jou", lijkt Beune te zeggen op het moment dat haar vriend de camera erbij pakt.

'Wat doet pijn?'

"Daar zit ze dan", zegt Nuis in de Instagram Story. Even later wordt er ingezoomd op het gezicht van Beune, die nog altijd in het ijsbad van het liefdeskoppel bibbert. Nuis en Beune hebben een persoonlijk ijsbad in de tuin. "Wat doet pijn?", vraagt Nuis zich af. "Mijn vingers", weet Beune nog net te zeggen.

Dat is het moment om uit het bad te stappen. "Nou, dan ben je nu klaar", maakt hij duidelijk. "Handdoek?" Terwijl Beune uit het langwerpige ijsbad stapt, beklaagd ze zich opnieuw: "Mijn (vinger)topjes... die doen tering zeer", waarop Nuis opnieuw in lachen uitbarst.

Olympische Winterspelen

Dit schaatsseizoen is misschien wel het belangrijkste jaar ooit voor Beune en Nuis. In februari 2026 staan de Winterspelen in Italië op het programma. Nuis heeft drie gouden medailles in zijn collectie. Hij won twee keer de 1500 meter en één keer de 100 meter. Beune stond daarentegen nog nooit op de Spelen.

Milaan is dus hét moment om de Spelen één keer met elkaar mee te maken. Tijdens de Winterspelen van 2030 in Frankrijk is Nuis immers 40 jaar oud en waarschijnlijk niet meer op de schaatsbaan te vinden.

Nuis en Beune hebben hun ijsbad gesponsord gekregen. Hier lijkt ze veel relaxter te zijn met het ijskoude water: