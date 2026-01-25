Jutta Leerdam heeft voor flink wat verbazing gezorgd bij Erben Wennemars. De Nederlandse topschaatsster was op haar allerbest tijdens de laatste 1000 meter voor de Olympische Spelen. Leerdam reed een baanrecord tijdens de World Cup in Inzell en haar tijd in Duitsland was zelfs de snelste ooit op Europees ijs. Wennemars wist niet wat hij zag.

Wennemars, zelf ook meervoudig wereldkampioen op de 1000 meter, weet waar hij het over heeft als het om Leerdam gaat. Hij probeerde zondagavond bij RTL Tonight het 'geheim' van Leerdam te ontrafelen. Bij de NOS had ze gezegd dat ze pas na de Spelen zou onthullen wat ze heeft veranderd zodat ze nu sneller dan ooit is. "Wat ik zag is dat ze de topsnelheid wat later in haar race had, pas na 600 meter was ze op haar snelst. De 1000 meter is normaal gesproken all-out rijden, maar zij zette nog een keer aan. Het leek wel alsof ze even inhield, om erna nog een keer harder te gaan. Dat zou het kunnen zijn, maar ik heb haar niet gesproken", moest Wennemars erkennen.

'Afleiding en ruis'

Het vijftigjarige schaatsicoon steekt een enorme lotrompet over Leerdam, die in Milaan op haar eerste olympische titel op de 1000 meter jaagt. "Zij heeft me écht verrast", was Wennemars vol bewondering. "Ik heb de afgelopen jaren mijn twijfels gehad. Of haar voorbereiding en haar relatie met Jake Paul niet voor te veel afleiding en ruis zouden zorgen. En dan daar ook nog topsport bij doen... Zij koos echter voor een andere weg. Ze ging weg bij een commercieel team en koos haar eigen route."

'Ze is er helemaal klaar voor'

En die weg zorgde dus voor een sensationele tijd in Inzell op de 1000 meter. "En dan twee weken voor de Spelen de snelste 1000 meter ooit in Europa rijden... Dan ben je klaar voor de Spelen hoor. Die vorm gaat niet meer weg en het mooie is: die vorm komt nu. Ze is er helemaal klaar voor", weet Wennemars zeker over Leerdam. Vier jaar geleden moest ze genoegen nemen met zilver, achter Miho Takagi. De Japanse lijkt dit keer weinig te kunnen inbrengen tegen Leerdam. De grote concurrente lijkt landgenote Femke Kok te worden.

