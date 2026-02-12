Een thriller, een zenuwslopende wedstrijd, een unieke strijd. Er zijn zoveel termen om de bloedstollende 5000 meter bij de vrouwen te omschrijven. Merel Conijn won het zilver op de Winterspelen, maar was slechts 0,10 seconde verwijderd van het goud. Maar het had ook nauwelijks wat gescheeld of ze had überhaupt geen medaille gewonnen. Ex-topschaatssters Irene Schouten en Erben Wennemars konden hun ogen niet geloven tijdens de zenuwslopende ontknoping.

"Niet normaal, zo spannend! En zo dicht bij elkaar", roept drievoudig olympisch kampioene Schouten het bij de NOS uit na de ongekende climax op de Winterspelen. Conijn zette in rit vier na een prachtige race met de Belgische Sandrine Tas een scherpe tijd neer. In de allerlaatste meters wist Conijn onze zuiderbuur te kloppen. Vervolgens was Ragne Wiklund in de rit daarna 0,07 langzamer dan de Nederlandse. De Italiaanse Francesca Lollobridgida hield in de allerlaatste meters van de slotrit echter nét stand en won de 5000 meter met 0,10 verschil ten koste van Conijn.

Wennemars had zo'n prachtige finale zelden gezien. "Dit is echt krankzinnig. Krankzinnig gewoon. Je verwacht op papier: dit wordt geen spannende afstand, als het dan zo dichtbij elkaar komt. En met Merel die het hartstikke goed doet." Schouten kon minuten later haar ogen nog steeds niet geloven. "Echt bizar, zo dicht bij elkaar."

Ongeloof op gezichten van Schouten en Wennemars

Ook tijdens de race waren Schouten en Wennemars enorm fanatiek aan het meeleven. Op beelden van de NOS werden fragmenten van de laatste meters van Lollobridgida's race vertoond. Daar is het ongeloof van Schouten en Wennemars af te lezen als ze zien dat de Italiaanse na haar gouden 3000 meter door een machtige eindsprint ook met de vijf kilometer aan de haal ging.