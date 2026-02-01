Topschaatsster Francesca Lollobrigida zal deze winter voor de vierde keer deelnemen aan de Olympische Winterspelen. Toch betekenen de Spelen in Milaan een bijzonder primeur voor haar. Niet alleen omdat het de eerste Spelen voor haar in haar eigen land zijn, maar ook haar eerste Spelen als moeder. In een emotioneel bericht op Instagram bedankt ze haar zoon Tommaso.

Lollobrigida heeft haar bekende achternaam te danken aan haar tante Gina Lollobrigida, die deze maand drie jaar geleden overleed. Maar de Italiaanse heeft inmiddels zelf ook naam en faam gemaakt als topschaatsster. In Milaan zal ze voor de vierde keer deelnemen aan de Olympische Spelen, maar voor de eerste keer als moeder.

Op Instagram heeft de Italiaanse topschaatsster een openhartig bericht gedeeld, waarin ze vertelt over haar keuze om te stoppen met haar geliefde sport, maar uiteindelijk toch weer haar schaatsen uit de kast haalde. Lollobrigida koos ervoor om haar schaatsdroom te beëindigen om zich te richten op haar andere droom om moeder te worden.

Trots

"In mei 2023 werd ik moeder en in oktober 2023 stond ik weer op de schaatsen. Zo begon mijn reis als moeder-atleet", schrijft Lollobrigida. "Vandaag ben ik trots. Trots op mezelf, op mijn keuzes, op de angsten die ik heb overwonnen. Trots dat ik Tommaso (haar zoontje, red.) ooit kan vertellen dat dromen gekoesterd moeten worden, dat niets vanzelfsprekend is, maar dat je met liefde, vastberadenheid en de juiste mensen aan je zijde veel verder kunt komen dan je denkt.

'Deze Olympische Spelen zijn voor ons'

"Het leven van een Italiaanse schaatser is niet makkelijk: meer dan 250 dagen per jaar van huis. Toch zou ik het na zoveel jaren carrière zo weer doen. Altijd. Nu wil ik iets tegen mezelf zeggen", besloot Lollobrigida.

"Tegen die vrouw die een zwangerschap doormaakte en bleef dromen. Tegen die moeder die terugkeerde naar de competitie, borstvoeding gaf tot 18 maanden, slapeloze nachten had, uitgeput was en altijd haar koffers pakt. Aan die atlete die nooit een training heeft gemist, die op haar tanden beet toen het moeilijk werd en er altijd voor koos om te lachen, omdat ze kalm was, omdat ze wist waar ze naartoe ging. Tegen mezelf wil ik zeggen: je hebt het gedaan. Tommaso, jij bent mijn kracht. Deze Olympische Spelen zijn voor ons", droeg Lollobrigida haar zoontje op.

