Jenning de Boo kroonde zich in een dolenthousiast Thialf tot wereldkampioen sprint. Hij klopt zijn aartsrivaal Jordan Stolz, die hem juist op de Olympische Spelen twee keer had verslagen. De rivaliteit stuwt de twee tot ongekende hoogte. Daar geniet schaatsicoon Marianne Timmer intens van.

Zij krijgt in Sportnieuws.nl Dromen van Goud de volgende stelling voorgelegd: 'De strijd tussen Jenning de Boo en Jordan Stolz is van onschatbare waarde in het schaatsen'. Daar is Timmer het roerend mee eens. "Die twee zijn prachtige schaatsers, die zijn écht aan elkaar gewaagd. Nu is het Jenning. Maar het is prachtig om te zien", aldus Timmer.

'Hier zijn de rollen omgedraaid'

"Er was nog wel een vete uit te vechten hier (op de WK sprint, red.)", gaat Timmer verder. "Stolz was natuurlijk dé te kloppen man op de Olympische Spelen, daar heeft hij ook goud gepakt. Hier zijn de rollen even omgedraaid. Jenning heeft al eens gezegd dat Stolz te verslaan is. Dat was hier echt voelbaar, want Jenning had even wat recht te zetten."

De Boo ging de slotdag in met een flinke voorsprong op zijn concurrent. "Desondanks was hij er niet gerust op. Hij moest wel echt doorrijden. En het gaat hier om de eer. Die heeft echt een weekend voluit gereden", analyseert Timmer.

Op naar nog veel mooie clashes

Ze verwacht niet dat Stolz echt onder de indruk zal zijn van dit resultaat. "Alles wat na de Spelen komt is een toetje. Volgend seizoen trekken we die lijn door, hoe mooi is dat? Het zijn twee mooie gezichten, echte persoonlijkheden. Dat is gaaf om te zien."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de WK sprint en allround in Thialf dieper in de prestaties van de Nederlandse schaatsers duikt.