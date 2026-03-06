Jenning de Boo heeft donderdag en vrijdag geweldig gepresteerd op de WK sprint. Hij was zijn grote concurrent Jordan Stolz te snel af in Thialf en won de titel met een recordaantal punten. Na afloop is hij dolgelukkig.

Na de eerste dag stond De Boo al op een ruime voorsprong in het klassement. Vrijdag won hij ook de tweede omloop van de 500 meter en leek het goud voor het grijpen. Toch was de schaatser van Team Reggeborgh er nog niet gerust op. "Maar je ziet mensen vallen en dan gaan er toch allemaal scenario's door je hoofd van: wat als..."

'Ik heb het waargemaakt'

Zijn teamgenoot Janno Botman en de Duitse Moritz Klein gingen onderuit op de 1000 meter, maar voor De Boo liep het goed af. "Het is niet gebeurt, ik heb het waargemaakt. Met een wereldrecordaantal punten. Ik denk dat dit het mooiste schaatsweekend van mijn leven is", zegt hij tegen NOS.

"Het is echt bizar. Ik heb nog nooit zo'n vol Thialf gezien op een donderdag en een vrijdag. Het geluid als je wordt omgeroepen, ja ik blijf het zeggen, maar het is echt kippenvel", vervolgt de 22-jarige. "Dat je dan wereldkampioen sprint mag worden voor het thuispubliek bij mijn ouders. Dat is gewoon prachtig."

Historische prestatie

De Boo won de wereldtitel met een puntentotaal van 134.670. Op de eerste drie afstanden was hij de snelste. Stolz klokte de beste tijd op de laatste 1000 meter maar bleef steken op een puntenaantal van 135.500. De Boo is de zevende Nederlandse schaatser die wereldkampioen is geworden. Jan Bos was in 1998 de eerste. Daarna volgden Erben Wennemars (2x), Stefan Groothuis, Michel Mulder (2x), Kai Verbij en Thomas Krol.

De Boo eindigde op het vorige WK sprint in 2024 als tweede achter Ning. Rivaal Stolz deed toen niet mee, hij reed het WK allround, dat hij ook won. Op de Olympische Spelen in Milaan moest De Boo het goud op de 500 en 1000 meter nog laten aan Stolz en genoegen nemen met zilver.