De Olympische Winterspelen staan voor de deur. De schaatsers tellen af richting het belangrijkste toernooi van het jaar, in februari in Milaan. Eerst wordt er nog knetterhard getraind. Ook bij Schaatsteam Reggeborgh gaan de schaatsers diep, maar is er ook ruimte voor lol en geintjes.

Het team was de laatste jaren stilletjes op YouTube. Met de Spelen op de agenda besloot het team weer wat content te plaatsen, want dit is hét moment om mensen met interesse in de schaatswereld wat blikken achter de schermen te geven. De formatie belooft gelijk een nieuwe serie op poten te zetten.

"In de eerste aflevering van ‘Wij zijn TheGreenTeam’ zijn we op trainingskamp in Calpe, Spanje", zo schetst het team de opzet van de reeks. "Jenning de Boo en Mats Siemons nemen het in sprintjes op de fiets tegen elkaar op. Bekijk de hele aflevering op YouTube!"

Verkeerde moment

De sprintduels tussen De Bol en Mats Siemons waren uiteindelijk niet zo spannend. De Boo nam een voorsprong en liep via 4-2 uit naar de eindscore van 5-3. Siemons reageert zo nadat de regerend wereldkampioen 500 meter op 4-2 komt: "Het had 3-3 kunnen worden. Het is 4-2. Dus ik baal behoorlijk nu. Je filmt een beetje op het verkeerde moment nu."

Daarna snijdt de video naar een gesprekje met De Boo. Glunderend zegt hij dat hij geniet van dit soort sportieve grollen. "Elkaar een beetje overtroeven, elkaar een beetje gek maken", zo omschrijft hij het. "Ja, dat is leuk."

Femke Kok

Ook wordt fraai in beeld gebracht dat de schaatsers op een atletiekbaan in Benidorm rondjes rennen. Femke Kok, regerend wereldkampioene 500 meter, legt uit dat ze niet zo vaak hardlopen. Voor haar is het extra uitdagend, want ze voelt de drang om de mannen bij te houden. "Dus dan leg ik de lat eigenlijk wel heel hoog", constateert de Friezin.

Olympisch seizoen

Eind oktober gaat het seizoen serieus van start. Dan worden in Thialf de NK afstanden gehouden. Aldaar worden de Nederlandse afstandstitels verdeeld, ook worden tickets uitgedeeld voor de World Cups. Het heeft allemaal nog geen individuele gevolgen voor de Olympische Winterspelen. Eind 2025 wordt het Olympisch Kwalificatie Toernooi gehouden in Heerenveen.