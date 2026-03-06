Jenning de Boo reed donderdag op de 1000 meter van de WK sprint naar de eerste plek en een toptijd in zijn rit tegen Joep Wennemars. Bij een baanwissel tussen de twee ging het echter bijna mis en dat zorgde voor huivering bij allebei de schaatsers.

Op de Olympische Winterspelen ging het voor Wennemars mis tijdens een wissel op de 1000 meter in zijn rit tegen Lian Ziwen. De Chineens hield niet in voor de aanstormende Nederlander, waardoor de twee in botsing kwamen op de wissel. Dit was de schuld van Ziwen, die Wennemars voorrang had moeten geven. De Chinees werd gediskwalificeerd en Wennemars mocht over rijden. Tevergeefs, want een medaille zat er niet meer in. Extra zuur omdat hij in zijn eerste rit op koers lag om minimaal brons te gaan halen.

Tijdens de rit met De Boo op de WK sprint ging het bijna weer mis bij een wissel voor Wennemars. De schaatsers gingen rakelings langs elkaar, maar uiteindelijk konden ze allebei op volle snelheid door blijven gaan. Toch zorgde dit bij Wennemars direct voor 'flashbacks' richting die ene 1000 meter in Milaan. "Het is ongelooflijk dat ik degene ben die nu voorrang moet verlenen. Ik ga me natuurlijk niet daaraan zondigen. Ik ben blij dat ik het zo heb gedaan, maar het is wel vervelend", vertelde Wennemars direct na zijn race waar hij De Boo voorrang gaf tegenover Sportnieuws.nl.

'Nog nooit zo opgejaagd gevoeld'

Tegenover De Telegraaf vertelt De Boo dat hij ook last had van wat er kon gebeuren bij de wissel met Wennemars op de 1000 meter. Toch merkte hij dat het hem misschien ook die snelheidsboost gaf om een rappere tijd te rijden dan Jordan Stolz. " Op de Spelen pakte hij een seconde op mij in de slotronde. Kwam misschien ook door de kruising met Joep. Ik heb me nog nooit zo opgejaagd gevoeld", vertelt de sprinter van Team Reggeborgh die na een dag op de WK sprint aan kop gaat.