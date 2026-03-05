Jenning de Boo is niet menselijk. De Nederlandse topsprinter vloog op de WK sprint naar een baanrecord op de 500 meter. Daarmee troefde hij Jordan Stolz op twee fronten af.

De Boo keerde onlangs terug van de Olympische Winterspelen, waar hij met twee keer zilver debuteerde. Getergd stond hij aan de start van de WK sprint in Thialf, want in Milaan werd hij twee keer door Jordan Stolz verslagen. Op de eerste van vier afstanden haalde De Boo echter uit, met een baanrecord van 33,78. Daarmee reed hij de oude tijd van Stolz (33,90) uit de doeken.

Jenning de Boo knalt naar ongekend baanrecord

"Hij heeft hem terug, hij heeft Jordan Stolz te pak", schreeuwde commentator Erik van Dijk van de NOS enthousiast nadat De Boo de finishlijn passeerde. "Jenning de Boo in eigen huis is véruit de snelste, met een hele dikke 33'er. Snelste tijd ooit in Thialf op een 500 meter."

De Boo had goed afgekeken bij zijn teamgenootje Femke Kok, die even voor hem het baanrecord aanscherpte. "Die staan er lekker op, die luit van Gerard van Velden (de trainer van Team Reggeborgh, red.)", merkte oud-schaatser Martin Hersman op.

'Echt een genot om naar te kijken'

"We wilden een seizoenstoetje, we krijgen een seizoenstoetje", vatte presentator Henry Schut het gevat samen. "Deze man weet niet zo goed hoe goed hij is", analyseerde schaatsheldin Ireen Wüst. Zij vertelde dat er een stukje druk vanaf is bij De Boo, nu hij de Winterspelen heeft meegemaakt. "Nu vliegt hij gewoon."

Mark Tuitert zag dat De Boo in de laatste buitenbocht snelheden aantikte van boven de 61 kilometer per uur. "Dit is zijn terrein", verzekerde de oud-schaatser. "Hij laat die snelheid niet meer zakken. Dat is top voor hem. Echt een genot om naar te kijken."