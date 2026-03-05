Jenning de Boo zorgde donderdag voor een stunt op de 500 meter tijdens de WK sprint. Hij begon het toernooi met een baanrecord in Thialf en troefde daarmee schaatssensatie en olympisch kampioen Jordan Stolz af. Maar als het aan de Nederlander ligt, blijft het daar niet bij.

De Boo verscheen vol goede moed aan de start voor het Nederlandse publiek in Heerenveen. Hij zei in de ochtend al dat hij op de training 'beter dan ooit reed'. Daar komt hij na zijn tijd van 33.78 op terug bij NOS. "Het is wel lekker dat ik dat zinnetje waar kan maken."

"Het kan ook in je hoofd gaan zitten", vervolgt hij over zijn eerdere uitspraak. Tijdens de race had hij ook niet helemaal door hoe hard hij ging. "Ik had gewoon echt niet het gevoel dat ik 33.7 reed. Er zaten eigenlijk te veel foutjes in. Dus morgen nog eentje", zegt de schaatser veelbelovend.

Nog sneller?

Kan het dan nog sneller in de tweede omloop? "Daar gaan we het over hebben als ik een medaille om mijn nek heb", aldus De Boo. Op de WK sprint worden van de 500 en 100 meter twee omlopen verreden.

Hij heeft nu al een voorsprong op Stolz gepakt in het klassement. De Amerikaan was De Boo op de Winterspelen in Milaan nog de baas met titels op de 500 en 1000 meter. De schaatser van Team Reggeborgh pakte daar zilver. "Het gaat super goed", zegt hij in Thialf. "Eigenlijk zou je denken na de Spelen dat je helemaal uitgeput bent. Het is hartstikke krom."

'Dat is zo lekker'

De Boo heeft nu ook zijn baanrecord terug. Die stond op naam van Stolz met een tijd van 33.90. "Dat is zo lekker", aldus de Nederlander. "Ik zag Femke (Kok, red.) het net doen en dan wil je het zelf ook doen." Zijn teamgenote reed ook de snelste tijd in Thialf op de 500 meter bij de vrouwen.