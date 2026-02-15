Analist en oud-topschaatser Mark Tuitert heeft zich achter bondscoach Rintje Ritsma geschaard in zijn keuze om Jorrit Bergsma zondag te passeren bij de ploegenachtervolging. De bondscoach kreeg harde kritiek van schaatscoach Jillert Anema, iets wat Tuitert "jammer" vindt.

Bondscoach Ritsma maakte onlangs zijn opstelling bekend voor de kwartfinales van de olympische ploegenachtervolging. Bergsma, die op de 10 kilometer het brons veroverde, zal daarbij niet in actie komen. Ritsma kiest voor Chris Huizinga, Marcel Bosker en Stijn van de Bunt. Die keuze leidde tot kritiek bij Anema, schaatscoach van onder anderen Bergsma bij schaatsteam Team Albert Heijn Zaanlander.

"Er spelen allemaal diplomatieke dingen mee, zoek het maar uit met zijn allen. Of je stelt de sterkste combinatie op en daar zit Bergsma in, of je doet het niet. Bekijk het maar", stak Anema zijn onvrede over Ritsma's keuze niet onder stoelen of banken.

'Slaat helemaal door'

In de NOS Schaatspodcast bespreken presentator Jeroen Stekelenburg, oud-topschaatser Mark Tuitert en oud-topshorttrackster Sanne van Kerkhof de keuze van Ritsma en de daaropvolgende kritiek van Anema. Tuitert vindt er het zijne van.

"Ik vind Jillert echt geweldige dingen doen als coach", begint Tuitert. "Coach van Jorrit Bergsma, mooie successen vieren en dan is het helemaal euforisch. En dan slaat hij ook weer helemaal door de andere kant op. Dan is hij op zoek naar een relletje, lijkt het wel."

'Ik snap die keuze'

"Ik vind dat jammer", vervolgt Tuitert. "Want eigenlijk haal je dan iets weg bij Jorrit Bergsma. Bergsma is gewoon een volwassen kerel, heeft goud gewonnen ooit, heeft nu een mooie bronzen medaille, en Rintje Ritsma maakt daar een keuze in. Ik snap die keuze: Bergsma twee of drie dagen na een tien kilometer opstellen in een ploegenachtervolging, dat had ik eerlijk gezegd misschien ook niet gedaan."