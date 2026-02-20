De spanning stond er donderdagmiddag flink op bij Joep Wennemars toen hij aan start verscheen van zijn olympische 1500 meter in Milaan. Erben, de vader van de topschaatser, had het misschien nog wel zwaarder. Zijn ontlading na de race van zijn zoon gaat inmiddels de wereld over.

Joep Wennemars verscheen vorige week voor het eerst aan de start van een wedstrijd op de Olympische Spelen en was op de 1000 meter hard op weg naar een medaille. Tot zijn Chinese tegenstander hem geen voorrang op de laatste kruising en de droom om zeep was. De klap kwam hard aan bij de familie en een week later was het tijd voor revanche op de 1500 meter.

Wennemars vertelde dat hij flink diep had gezeten na het incident op zijn favoriete afstand en ook zijn vader, oud-schaatser Erben Wennemars zat er flink doorheen. Op zijn eerste Spelen (1998) ging het ook al mis op de eerste afstand: hij werd onderuit gereden door zijn tegenstander en liep een zware schouderblessure op.

Gigantische ontlading

Wennemars stond gebrand aan de start van de 1500 meter en knalde op indrukwekkende wijze naar de op dat moment snelste tijd en een olympisch record. De ontlading bij vader Erben was gigantisch. De tweevoudig wereldkampioen sprint wist zich geen raad met alle emoties en stuiterde over de tribunes. Daarbij omhelsde en zoende hij een van de aanwezige vrijwilligers. De bril van de verbijsterde man brak en dat leek hij niet al te leuk te vinden.

Bron: HBO Max / Eurosport

Bovenstaande beelden van het incident met de vrijwilliger gaan ondertussen viral op sociale media en zijn miljoenen keren bekeken. Ook de grote Duitse tabloid Bild pikte ze op. "Deze kus ging te ver!", aldus de verslaggever. "De bizarre scène op de tribune in Milaan werd op tv uitgezonden en zorgde voor flink wat ophef."

"Papa Wennemars greep plotseling een vrijwilliger die nietsvermoedend op een trede zat. De 50-jarige kuste hem zo enthousiast dat de bril van de man brak. Toen de Nederlander besefte wat er was gebeurd, sloeg hij geschrokken zijn handen voor zijn gezicht. Hoewel hij af en toe nog wel juichte, bood hij de verbijsterde vrijwilliger zichtbaar meerdere keren zijn excuses aan."

'Dolle, maar voorbarige viering'

Ook Belgische media hebben de beelden opgepakt, zo schrijft Sporza over een 'dolle, maar voorbarige viering'. Zoon Joep eindigde uiteindelijk immers op de frustrerende vierde plaats en gaat dus zonder medailles naar huis. Het Nieuwsblad noemt de man wiens bril eraan ging 'het verbouwereerde doelwit'. "Wennemars had echter iets te veel adrenaline in zijn lijf om uitgebreid zijn excuses aan te bieden en ijsbeerde heen en weer, terwijl hij ’sorry’-gebaren maakte."