Joep Wennemars zal er nog flink de pest in hebben dat hij net buiten het podium viel op de 1500 meter. De al zo geplaagde topschaatser scherpte het olympisch record op die afstand aan, maar zag vervolgens nog drie rijders sneller gaan. Wennemars, die al zo geleefd is deze Winterspelen, werd na de teleurstelling herenigd met zijn familie.

Het drama voor Wennemars begon op de 1000 meter, waar hij tijdens de kruising haast ondersteboven werd gereden door de Chinees Lian Ziwen. De zoon van schaatsicoon Erben kon een medaille vergeten, terwijl hij op weg leek naar eremetaal. Wennemars mocht wel reskaten, maar kwam niet in de buurt om het podium aan te vallen. Op de 500 meter, toch al niet zijn afstand, speelde hij geen rol van betekenis.

Donderdag op de 1500 meter was er nog één mogelijkheid op revanche. Hongerig verscheen Wennemars aan de start. En hij leverde. Met 1.43,05 reed hij het oude olympische record (1.43,21) van Kjeld Nuis aan diggelen. Diezelfde Nuis, Zhongyan Ning en Jordan Stolz gingen echter nog sneller dan Wennemars, die wederom naast de pot piste.

'Hele slechte film' voor Joep Wennemars

Na afloop was Wennemars er goed ziek van, zo was te zien tijdens zijn interviews met de pers. Hij sprak er van een "hele slechte film", maar dan in niet zo'n nette woorden. "Ik reed een olympisch record, de snelste tijd ooit voor mij op een laaglandbaan. Dit was denk ik de beste 1500 meter uit mijn carrière", analyseerde hij na afloop. Hij nam zijn petje af voor de concurrenten die nog rapper waren.

"Het klinkt misschien een beetje uit de hoogte, maar ik ben het meest trots op de veerkracht die ik hier heb laten zien. Dit waren denk ik wel de moeilijkste weken van mijn leven. Na die nare 1000 meter was er maar één antwoord mogelijk en dat was een goede 1500 meter rijden. Dat is gewoon gelukt. Daar ben ik heel blij mee. Maar dan is het wel echt ongelooflijk dat ik vierde word. Ik had mezelf wel meer gegund."

Hereniging met familie

Nadat Wennemars alles achter de rug had, stapte hij ergens in Milaan een restaurant binnen waar zijn familie zat. Zijn broertje Niels filmde het tafereel en plaatste het op Snapchat. Er was applaus voor de schaatser, die nog even geen trek had in bemoedigende woorden. "Joep, gefeliciteerd. Vierde plek jongen. Ik zou er trots op zijn", vertelde iemand die van tafel stapt. "Ik krijg er helemaal niks voor", reageerde de schaatser, die lachte als een boer met kiespijn.

Later volgde nog een omhelzing met broertje Niels, die eerder al zijn oudere broer een hart onder de riem stak. "Hij heeft heel veel moeten slikken de afgelopen twee weken. Ik ben ongelofelijk trots op hem."