Team Essent heeft een opvallende versterking binnengehaald. Sebas Diniz, de 24-jarige 500 meterspecialist die dit jaar debuteerde op de Olympische Winterspelen in Milaan, heeft zich tot medio 2028 verbonden aan de formatie van coach Jac Orie en Sven Kramer.

"Ik kijk enorm uit naar dit nieuwe avontuur", reageert Diniz verheugd. "Ik heb een goed gesprek met Jac gehad, waarin hij me veel vertrouwen gaf. Hij ziet nog volop ruimte voor groei en dat past precies bij waar ik naartoe wil. Ik ben ervan overtuigd dat ik hier de volgende stappen kan zetten."

Ook de komst van de Noorse topsprinter Bjørn Magnussen speelde een belangrijke rol in zijn keuze voor Team Essent. "Er stond al een sterke sprinttrein en met zijn komst is die alleen maar sterker geworden. Ik ben ervan overtuigd dat Tijmen, Joep, Bjørn en ik elkaar naar een niveau kunnen tillen dat hoort bij de absolute wereldtop."

'Bij Team Essent heb ik de perfecte omgeving om die ambities waar te maken'

"Ik heb afgelopen seizoen flinke progressie geboekt. Plaatsing voor de Spelen was uiteraard het grote doel en dat heb ik waargemaakt. Dat ik daar vervolgens, met alle wereldtoppers aan de start, vijfde word en mijn beste klassering ooit rijd, maakt me ontzettend trots. Tegelijkertijd smaakt die prestatie naar meer", aldus Diniz, die zodoende IKO-X20 inruilt voor het roze pak van Team Essent.

"Ik ben ervan overtuigd dat er nog meer in zit. Dat ik tijdens het OKT, onder maximale druk, 34,14 rijd en slechts drie honderdsten boven mijn PR uit Calgary zit, is supergaaf en veelbelovend. Mijn grote doelen zijn om een 33'er te rijden, de aansluiting met de absolute wereldtop te maken en internationale medailles te veroveren. Bij Team Essent heb ik de perfecte omgeving om die ambities waar te maken."

Debuut op de Olympische Spelen

Diniz kan terugkijken op een sterk seizoen. Hij veroverde zilver op het NK, wat hem een plek op de World Cups op de 500 meter opleverde. Daar liet hij zijn klasse direct zien: in Salt Lake City reed hij 34,30 en in Calgary zette hij met een persoonlijk record van 34,11 nog eens een streep onder zijn goede vorm. In december plaatste hij zich tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi voor het eerst in zijn carrière voor de Olympische Winterspelen, waar hij in Milaan met 34,46 als vijfde eindigde op de 500 meter.

'Ik kijk er erg naar uit om met hem samen te werken'

Hoofdcoach Jac Orie is in zijn nopjes met het aantrekken van Diniz. "Ik kijk er erg naar uit om met hem samen te werken. Hij heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en hoort inmiddels bij de nationale en internationale top op de 500 meter. Zijn knappe vijfde plek op de Spelen is daar een goed voorbeeld van. Ik geloof dat hij in de toekomst door kan groeien naar een niveau waarmee hij structureel kan meestrijden om de podiumplekken. We gaan er als ploeg alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen."

Voor Joep Wennemars is de komst van Diniz extra welkom. De topsprinter zag de afgelopen tijd meerdere sterke teamgenoten vertrekken, onder wie Merijn Scheperkamp, maar krijgt met Diniz en de eerder aangetrokken Magnussen weer een sterke sprinttrein om zich heen.