Schaatsteam Reggeborgh zit nog lang niet vol, blijkt wel uit het feit dat de succesploeg van coach Gerard van Velde woensdag een nieuwe schaatser heeft toegevoegd aan het team. Het achttienjarige talent Kai-Arne Ottenhoff tekent voor één jaar bij de groen-zwarte brigade.

Met onder meer Femke Kok, Jenning de Boo, Antoinette Rijpma-de Jong, Tim Prins, Marrit Fledderus en Kjeld Nuis in de gelederen was Reggeborgh al ijzersterk. De afgelopen weken trok de ploeg ook al topsprinters Kayo Vos en Merijn Scheperkamp aan. Nu komt daar Ottenhoff bij. Hij is meer gespecialiseerd op de langere afstanden. Ottenhoff volgt in de voetsporen van De Boo, want ook hij reed de afgelopen jaren vooral als shorttracker rond. Nu gaat hij ook langebanen.

Inspiratiebron Jenning de Boo

'Jenning de Boo is een inspiratiebron' voor de geboren Haarlemmer, schrijft Reggeborgh op de eigen website. “Jenning komt natuurlijk ook uit het shorttrack. Ik had alleen geen idee waar ik zou staan op de langebaan, maar ik merkte al vrij snel dat ik er veel vertrouwen en plezier uithaalde", zegt Ottenhoff zelf. Op de NK allround aan het einde van afgelopen seizoen pakte hij al twee keer brons op de langebaan: op zowel de drie kilometer als de mass start greep hij het brons.

'Voelde me direct welkom'

Ottenhoff is geen onbekende bij de Reggeborgh-trein, want hij reed al tussen de grote namen van de ploeg mee. “Ik mocht al een paar keer met ze meetrainen en voelde me direct welkom. Ik werd er door de rijders meteen bij betrokken en kreeg al tips. Het team straalt veel plezier uit en daarnaast zijn ze professioneel. Ook het technische verhaal van Gerard van Velde spreekt me erg aan.”

Speciale afstanden

Hoewel Ottenhoff zijn afstanden bij Reggeborgh nog moet zoeken, denkt hij dat de focus in zijn eenjarige contract gaat op de 1500 meter en 5000 meter. "Maar dat gaan we zien. Ik heb er in ieder geval veel zin in."