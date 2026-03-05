Op Jordan Stolz staat al jaren geen maat. De Amerikaan wint ook dit seizoen vrijwel iedere race waaraan hij begint, al vielen de Spelen met 'slechts' twee keer goud misschien iets tegen. Om zijn topseizoen nog eens extra kracht bij te zetten, schaatst de Amerikaan zowel de WK sprint als de WK allround. En dat wordt zwaar voor hem, stelt schaatsicoon Marianne Timmer.

Op de Olympische Spelen hadden veel mensen verwacht dat Jordan Stolz er met vier keer goud van door zou gaan. Op twee afstanden lukte het hem om de beste te zijn, zowel op de 500 als 1000 meter. Alleen bij de 1500 meter werd het zilver, terwijl hij bij de mass start Jorrit Bergsma naar het goud zag versnellen.

Dubbel WK

Komende week wordt het nog vier dagen volle bak schaatsen voor de Amerikaan. De dubbel van zowel de WK sprint als de WK allround wordt niet vaak gedaan, wat het extra bijzonder maakt. "Het wordt wel een heel zwaar weekend voor hem, maar ik vind het ook wel gaaf dat hij het doet", vindt schaatslegende Marianne Timmer daarvan in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

"Het is in een vol stadion Thialf. Dat is eigenlijk het allerleukste om een groot WK te rijden", vervolgt de meervoudig olympisch kampioene. "En als je er dan toch bent... Daarna is het seizoen afgelopen en dan kan je toch uitrusten. Maar het wordt voor hem wel hard werken."

Uit zijn comfortzone

Timmer denkt niet dat deelname aan beide WK's elkaar gaat beïnvloeden. "Nee, want de WK sprint zijn twee dagen daarvoor." Bij de sprintonderdelen is Stolz de topfavoriet, en moet hij samen met Jenning de Boo en Joep Wennemars strijden om het eremetaal. Bij de WK allround moet de Amerikaan echter uit zijn comfortzone stappen.

"De vijfhonderd meter gaat hij dik winnen bij de WK allround. Dan heeft hij veel voorsprong opgebouwd", licht Timmer de kansen van Stolz toe. "Wat er gaat gebeuren: hij neemt heel veel afstand en heeft dus ook veel tijd om te verliezen. Dan moet hij zorgen dat hij genoeg overhoudt om ook die allround-titel te pakken. Tuurlijk hakt de dubbel erin, maar ach, er zit een goede kop op." Mocht de schaatser uit Wisconsin er echt in slagen beide titels te pakken, zou dat heel bijzonder zijn. "Dat zou echt uniek zijn", aldus Timmer.

'Die krijg je niet gek'

Of Stolz er heel erg mee zit dat het op de Spelen geen vier keer goud werd, vraagt Timmer zich af. "Tuurlijk, alles was mogelijk. Maar op de Spelen gebeuren ook altijd verrassingen. Ik denk niet dat hij heel teleurgesteld was", meent het Groningse schaatsicoon. "Hij is heel nuchter en simpel. Ik vind hem wel een beetje als Max Verstappen. Die krijg je niet gek in z'n hoofd."

Bij de WK allround zal Stolz ook een tien kilometer rijden, wat voor hem zeer ongebruikelijk is. Op die afstand moeten de Nederlandse deelnemers, Stijn van de Bunt, Chris Huizinga en Marcel Bosker, dan ook veel tijd goedmaken. "Stolz is natuurlijk geen goede tienkilometerrijder. Dus die Nederlandse jongens moeten op jacht. Stel dat hij 20/30 seconden voorsprong heeft. Dan is een tien kilometer is wel héél lang hoor."

Erben Wennemars

Dat weet ook Erben Wennemars, die als sprinter ooit deelnam aan de WK allround. "Erben heeft ook wel eens de WK allround gereden. Toen was hij helemaal verrot en moest hij aan het zuurstof. Dat gaan we natuurlijk nu ook zien met Stolz. Het wordt heel zwaar voor een sprinter, maar dat maakt het ook extra gaaf", besluit de schaatster uit Sappemeer.

Beluister hier de nieuwe podcast

In een nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud met Marianne Timmer blikken we terug op de NK sprint, waar Suzanne Schulting zich overtuigend plaatste voor de WK sprint. Ook Marrit Fledderus verzekerde zich van een ticket en neemt het plekje over van de afwezige Jutta Leerdam. Leerdam besloot na de Olympische Spelen haar seizoen te beëindigen — volgens Marianne zou dat zomaar eens een hint kunnen zijn richting het einde van haar schaatscarrière. Daarnaast kijken we uitgebreid vooruit naar de WK sprint en WK allround in Thialf.