De WK sprint en allround vormen voor de schaatsers komende week het toetje van het olympische seizoen. Het Amerikaanse fenomeen Jordan Stolz gaat in Heerenveen proberen om voor een huzarenstukje te zorgen door beide toernooien te winnen. Daarmee zou hij in de voetsporen treden van een illustere landgenoot.

Stolz bewees tijdens de afgelopen Winterspelen nog maar eens dat hij de beste sprinter van allemaal is. Zowel op de 500 als de 1000 meter was hij te sterk voor Jenning de Boo en pakte hij het goud in Milaan. Wel kreeg de Amerikaan daarna nog te maken met tegenslag, want op de 1500 meter werd hij verrassend geklopt door Zhongyan Ning en op de massastart greep hij net naast een medaille.

De pas 21-jarige schaatser heerst al jaren op de kortste afstanden en wat dat betreft is het wel opvallend dat hij nog nooit wereldkampioen sprint is geworden, maar wel de regerend kampioen van het allroundtoernooi is. Stolz besloot twee jaar geleden in Inzell namelijk enkel mee te doen aan dat WK en troefde toen Patrick Roest af.

In voetsporen van Eric Heiden

In Heerenveen gaat Stolz wel de uitdaging aan om beide toernooien te winnen. Als hem dat lukt dan treedt hij in de voetsporen van een illustere landgenoot. Eric Heiden is vooralsnog namelijk de enige schaatser die erin slaagde om beide toernooien in hetzelfde jaar te winnen. Dat deed hij in 1977, 1978 en 1979 zelfs drie keer op rij.

De prestatie van Stolz zou echter nog specialer zijn doordat de WK's tegenwoordig in dezelfde week worden gehouden. In de tijd van Heiden was dat nog niet het geval. Ook heeft Stolz minder kansen om het voor elkaar te krijgen, want sinds kort worden de WK sprint en allround één keer per twee jaar gehouden en zijn het geen jaarlijks evenementen meer.

Shani Davis

Opvallend genoeg lijkt het winnen van beide WK's enkel weggelegd voor Amerikanen. Naast Heiden is Shani Davis namelijk de enige rijder die dat voor elkaar kreeg, maar hij deed dat dan weer niet in hetzelfde jaar. Davis werd in 2005 en 2006 wereldkampioen allround en was in 2009 de beste bij de sprinters. Mocht Stolz enkel het sprinttoernooi winnen dan treedt hij dus sowieso op dit vlak in de voetsporen van zijn twee landgenoten.