De WK sprint is voor Jordan Stolz de komende dagen pas 'één van de twee', omdat de Amerikaanse veelvraat ook nog de WK allround wil rijden en winnen. Vanuit Nederland is de hoop gevestigd op Jenning de Boo tijdens de sprintvierkamp. Al denkt schaatsicoon Marianne Timmer dat er nog een derde kanshebber is, die Stolz en De Boo het vuur behoorlijk na aan de schenen kan leggen.

In Heerenveen gaat Jordan Stolz voor een bijzondere dubbel. De winnaar van drie keer olympisch goud in Milaan neemt zowel deel aan de WK sprint als de WK allround. Bij het sprinttoernooi krijgt hij tegenstand van onder meer Jenning de Boo en Joep Wennemars. Volgens meervoudig olympisch kampioene Marianne Timmer kunnen zij het Stolz en elkaar behoorlijk lastig maken.

"Gaaf dat Stolz gewoon allebei gaat rijden, vier dagen lang. Dus je begint wel al op donderdag", stelt schaatslegende Marianne Timmer in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud. "Maar ja, waarom niet eigenlijk? Daarna kan je een hele maand uitrusten."

'Groot gevaar'

Waar veel mensen wellicht De Boo als grootste uitdager zien van de Amerikaan, denkt Timmer dat ook Wennemars zo maar eens hoge ogen kan gooien. "We weten natuurlijk allemaal wat er gebeurd is met Joep. Daarom zou het natuurlijk wel heel zoet zijn als hij wereldkampioen sprint zou worden", vervolgt de Groningse. "Joep staat straks wel heel strak aan de start. Dat verwacht ik wel. Hij is een groot gevaar voor Stolz en De Boo."

Voor Wennemars wordt vooral de 500 meter een lastige, daar hij meer gespecialiseerd is in de 1000 meter en 1500 meter. "Maar al zou hij alleen die duizend meters pakken, dan is dat ook lekker hè?", meent Timmer, over de afstand waar de jonge Wennemars nog zo veel pech op had tijdens de Winterspelen. "Ja, ik zie Joep wel op het podium komen."

Favorieten

"Stolz is natuurlijk toch wel de favoriet. En Jenning, want Thialf is nu zijn thuisbaan", licht Timmer toe. "Dat hebben we ook bij de Italianen gezien in Milaan. Op je thuisbaan heeft het iets extra's. Het is je eigen publiek, dus ik denk dat Jenning eigenlijk wel de titel gaat pakken. Op twee Stolz, en drie Wennemars."

Timmer denkt dat de inmiddels roemruchte race op de 1000 meter tegen de Chinees Lian Ziwen er nog altijd inhakt bij de schaatser van Team Essent. "Daar is natuurlijk wel een verwerkingsproces aan de hand", licht de Sappemeerse toe. "Dat is heel zuur. De grootste hype is weg, maar dan worden anderen gehuldigd en bij hem is dat niet zo. Dat zal nog wel even na-ebben", besluit Timmer.

WK sprint

De WK sprint beginnen op donderdag in Heerenveen. Op de eerste dag rijden zowel de mannen als de vrouwen een 500 meter en een 1000 meter. Op de 1000 meter staat er met De Boo tegen Wennemars een direct duel tussen de Nederlandse kanshebbers op het menu.

In een nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud met Marianne Timmer blikken we terug op de NK sprint, waar Suzanne Schulting zich overtuigend plaatste voor de WK sprint. Ook Marrit Fledderus verzekerde zich van een ticket en neemt het plekje over van de afwezige Jutta Leerdam. Leerdam besloot na de Olympische Spelen haar seizoen te beëindigen — volgens Marianne zou dat zomaar eens een hint kunnen zijn richting het einde van haar schaatscarrière. Daarnaast kijken we uitgebreid vooruit naar de WK sprint en WK allround in Thialf.