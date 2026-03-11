Jordan Stolz won het afgelopen schaatsjaar heel veel wedstrijden, maar woensdag werd hij bij het toetje van het seizoen geklopt. De Amerikaan werd bij De Zilveren Bal, een wedstrijd over 100 meter, geklopt door een Nederlandse rijder.

Stolz won al heel veel titels in zijn loopbaan, maar de wedstrijd in Leeuwarden ontbrak nog altijd op zijn palmares. Bij de Zilveren Bal nemen rijders het op de 100 meter volgens een knock-outsysteem in vier rondes tegen elkaar op. Ondanks dat Stolz al enige tijd tot de beste sprinters ter wereld behoort, slaagde hij er de vorige drie jaar telkens net niet in om te winnen. De Amerikaan werd in 2024 tweede en eindigde in 2023 en 2025 als derde.

De olympisch kampioen op de 500 en 1000 meter hoopte deze keer wel te gaan winnen, maar opnieuw lukte het hem niet. Hij werd al in de eerste ronde verrassend geklopt door Johan Talsma, maar mocht toen dankzij zijn snelle tijd alsnog door. In de halve finales ging het echter alsnog mis.

Stolz sneuvelt in halve finales

Mats van den Bos bleek in een direct duel te snel voor Stolz en in de andere heats waren ook titelverdediger Yevgeniy Koshkin en Stefan Westenbroek sneller dan de Amerikaan. Die drie schaatsers mochten daarmee door naar de finale en dus greep Stolz opnieuw naast de zege.

In de finale prolongeerde Koshkin uiteindelijk zijn titel door de twee Nederlanders te verslaan. De Kazach hoefde niet eens volle bak te gaan. Koshkin nam in het begin al afstand en kon al voor de finish het feestje vieren.