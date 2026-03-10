Jordan Stolz was de absolute schaatskoning van het afgelopen seizoen. De Amerikaanse veelvraat nam aan vrijwel elke afstand deel en pakte daarnaast op elk grote toernooi medailles. Dat leverde hem bij elkaar een zeer lekker bedrag aan prijzengeld op.

Stolz is een schaatser in de categorie die je slechts eens in de zoveel jaren tegenkomt. De Amerikaan is multi-inzetbaar, razendsnel, en heeft bovendien een zeer goed uithoudingsvermogen. Dat maakte hem op de korte en middellange afstanden vrijwel altijd topfavoriet.

Die status maakte hij ook op veel plekken waar. Bij de World Cups reeg de schaatser uit Wisconsin de zeges aaneen en dus prijkt zijn naam aan top van diverse klassementen. Bovendien pakte de atleet van Team AH Zaanlander ook twee olympische medailles. Zijn unieke dubbel bij de WK sprint en allround leverde hem geen titel op, maar wel het respect van de gehele schaatswereld. Ook financieel gezien was het een topjaar voor Stolz.

Olympische Spelen

Stolz hoopte in Milaan het kunststukje van landgenoot Eric Heiden, die in 1980 vijf keer goud won, vrijwel te evenaren. De 21-jarige schaatser hoopte op viermaal goud. Dat bleek net iets té veel van het goede. Al deed hij het met twee keer goud, op de 500 en 1000 meter, en zilver op de 1500 meter behoorlijk goed. In de Verenigde Staten krijgen atleten voor elke medaille een bedrag uitbetaald. In totaal schaatste Stolz in Italië bijna 85.000 euro bij elkaar.

WK sprint en allround

Om zijn topjaar nog maar eens extra kracht bij te zetten, koos Stolz bij de afsluitende WK voor een unieke dubbel. Zowel bij het sprint- als allroundtoernooi gaf hij acte de présence. Uiteindelijk bleek dat toch net iets te veel van het goede. Met als gevolg een tweede plek en een vierde plek, plus de les om de komende jaren 'niet meer de combi te doen'. Ondanks het uitblijven van een titel leverde het de veelvraat een kleine 20.000 euro op.

World Cup

Ook tijdens de wereldbekers liet Stolz zijn veelzijdigheid zien. Hij nam deel aan zowel de 500 meter, 1000 meter én 1500 meter. Als extraatje reed hij ook nog diverse keren een massastart. Voor elke uitslag in de top drie bij losse wedstrijden werd er door schaatsbond ISU geld uitgekeerd, net als voor een goede positie op de eindrangschikking. En dat had Stolz op vrijwel elk onderdeel.

Zowel op de 1000 als de 1500 meter was het een ware Stolz-hegemonie. Hij won alle wedstrijden en daarmee ook op beide afstanden het eindklassement. Op de 500 meter was hij goed voor vijf keer goud en drie tweede plekken. Ook daar won hij de wereldbeker. Bij de massastart was de Amerikaan goed voor één overwinning en een derde plek, wat zorgde voor een tiende plek op de eindranglijst. Alles bij elkaar leverde dat Stolz een behoorlijke 63.000 euro op.

Totale prijzengeld Jordan Stolz

Stolz gaf na zijn unieke dubbel bij de WK sprint en allround aan helemaal kapot te zijn. Daarom is het nu tijd voor een welverdiende vakantie. Of hij nou naar de zon of de sneeuw wil, alles is mogelijk. In totaal verdiende de schaatser ongeveer 167.600 euro aan prijzengeld. Die berekening is een schatting op basis van de laatste wisselkoers van dollar naar euro. Zijn topprestaties hebben hem dus ook een flinke smak geld opgeleverd. Daar komen dan nog sponsoren en premies bovenop. Dus tel voor Stolz de winst maar uit. En nu tijd voor een verdiende vakantie.