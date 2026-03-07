Bij de WK sprint & allround kunnen de Nederlandse topschaatsers profiteren van het thuispubliek in Thialf. Toch ondervindt Beune ook een nadeel tijdens het toernooi in Heerenveen. Dat heeft te maken met het ijs.

De eerste dag van de WK allround zit er al op voor de vrouwen. Zij reden zaterdag de 500 en 3000 meter. Beune staat na die twee onderdelen op plek vier in het klassement en dat is een lichte teleurstelling voor de schaatsster van Team IKO-X2O. "Morgen weer een nieuwe dag", zegt ze bij NOS.

IJs

Op de 500 meter begon Beune goed, maar de 3000 viel wel wat tegen. Dat had volgens haar te maken met de omstandigheden in Thialf. "Ik had een heel ander ijsgevoel. Er werd ook niet gedweild. Het werkte niet echt in mijn voordeel denk ik."

"Je hebt nu 12 ritten die eroverheen gaan. Het ijs ligt er een dik uur. Dat is normaal gesproken niet zo. Ik had liever gehad dat er een dweil tussen zat", verzucht ze. "Ik moet het gewoon meer hebben van iets meer glijden, iets meer techniek. En nu is het meer harken."

Vermoeidheid

Beune reed in de laatste rit tegen landgenote Marijke Groenewoud. "Ik denk dat we aan het begin een mooi duel hadden. Maar ik werd op een gegeven moment gewoon moe. Ik kon niet meer."

De topschaatsster moet zondag nog 1.94 goedmaken op de nummer één. Miho Takagi en Ragne Wiglund staan met een gelijk puntenaantal bovenaan. Op de laatste dag worden de 1500 en 5000 meter verreden.