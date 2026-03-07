Marijke Groenewoud reed zaterdag een sterke 3000 meter bij de WK allround, nadat ze eerder een teleurstelling kende op de 500 meter. De schaatsster werd voor de start van de 500 meter gehinderd door een ijsreparatie, maar heeft haar vertrouwen voor dag 2 weer terug nadat ze Joy Beune te snel af was op de 3000 meter.

"Zo, ja, dit was lastig", probeert Groenewoud naar woorden te zoeken om haar rit op de 3000 meter tegen Joy Beune te omschrijven. "Die 500 meter was gewoon niet goed en het is best lastig om de knop om te zetten, maar dat is gelukkig wel goed gelukt."

"Ik moest sowieso drie goede ritten rijden", antwoordt Groenewoud op de vraag of haar teleurstellende 500 meter de reden was voor haar sterke 3000 meter. "Dus ik heb mijn slechte afstand nu wel gehad. Ik moest gewoon een hele strakke rit rijden en ik weet dat als ik tegen Beune rijd, ik kan racen en dat vind ik echt lekker."

'Is echt bizar goed'

"Dan heb ik een mooie stap gemaakt in het klassement", concludeert Groenewoud nadat ze hoort dat ze na dag 1 van het toernooi derde staat achter Ragne Wiklund en Miho Takagi. "Wiklund is echt bizar goed ook dit weekend. Dat heeft ze vandaag laten zien, dus het wordt een mooie dag morgen denk ik."

Dat Groenewoud op de 3000 meter een inhaalslag maakte, geeft haar naar eigen zeggen vertrouwen. "Ik wist wel dat ik goed was, alleen die 500 meter viel gewoon heel erg tegen en het verschil met andere afstanden wordt dan al snel groot. Dus ik moest hier gewoon een hele goede rit rijden."

Hinder op de 500 meter

Het zat Groenewoud ook niet mee voorafgaand aan haar rit op de 500 meter. Toen ze aan de start verscheen, werd het startschot uitgesteld vanwege een ijsreparatie. "Met een 500 meter heb je wel een beetje agressie nodig en dat ontbrak echt compleet toen ik bij de start stond", blikte ze later terug op het incident.