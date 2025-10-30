Topschaatsster Joy Beune heeft een duidelijk doel voor ogen: olympisch goud op de Winterspelen van Milaan. Daar werkt ze al sinds de zomer naartoe. De drievoudig wereldkampioene heeft een bijzondere manier gevonden om tot het uiterste te gaan.

Bij haar team IKOX2O was het direct duidelijk wat er van Beune verwacht wordt. "Erwin en Martin ten Hove spraken meteen uit: 'wij willen met jou goud winnen op de Spelen'." Dat gaf de 25-jarige meteen een goed gevoel en ze noemt de overstap naar de ploeg in 2022 dan ook het beste wat haar op sportief gebied is overkomen.

"Ik voel me hier ontzettend thuis, ik maak elke dag progressie en ik heb nog nul spijt van die keuze", vertelt ze in Schaats Inside. Samen maken we een plan, er zijn evaluaties gedurende het jaar, alles is duidelijk. Dat geeft mij vertrouwen."

Fietsen

Bovendien is de sfeer er erg goed. "Buiten het harde werken om hebben we hier ook ontzettend veel plezier, en daar ben ik heel blij mee.” De intense trainingen begonnen al in de zomer. Toen was Beune vooral te vinden op de fiets.

Ze heeft een slimme tactiek om tijdens de trainingen het uiterste uit zichzelf te halen. "Ik fiets zonder oortjes, dus ik ben echt bij mezelf. Soms zijn dat lange uren, maar ik kom tot rust en ik kan mezelf uitdagen. Dan geniet ik er ook echt van."

Waar ze minder van geniet, zijn de atletiektrainingen met sprinters. "Het is frustrerend omdat ik minder goed ben in die oefeningen, maar het maakt me uiteindelijk sterker", zegt ze.

'Dikke pech'

Dat is cruciaal om haar doel te bereiken. “Mijn seizoen is geslaagd als ik straks met een gouden plak om mijn nek sta", aldus de schaatskampioene. Maar dan zal ze zich eerst moeten plaatsen voor de Spelen tijdens het OKT. "Tussen kerst en oud en nieuw moet alles samenkomen, dat is echt een superlastig moment. Iedereen is dan op z’n allerbest en als je er niet bij zit, heb je dikke pech en kan je weer vier jaar wachten."

Het is een harde realiteit", vindt Beune, die nog nooit deelnam aan de Olympische Spelen. "Voor mij is dit het eerste seizoen dat die gouden plak écht reëel voelt." Ze heeft wel haar twijfels bij het OKT. In andere landen hoeven de schaatsers zich niet te kwalificeren op een toernooi. "Zij weten al wie er naar de Spelen gaat en kunnen zich optimaal voorbereiden. Dat zou voor ons sportief gezien ook beter zijn. Het belangrijkste doel is toch dat we goud halen in Milaan. Nu moeten we eerst pieken bij het OKT en dan nog een keer bij de Spelen. Dat kost energie."

