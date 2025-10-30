'De aftrap van het seizoen', zo denkt topschaatsster Joy Beune over de aankomende NK afstanden. Een toernooi dat de vijfvoudig wereldkampioene hard nodig heeft om in olympische vorm te komen. "Ik weet dat ik iets extra's kan geven."

Bijna alles wat Beune afgelopen twee seizoenen aanraakte veranderde in goud. Dit jaar moet ze deze topvorm omzetten in gouden olympische medailles. Daarvoor moet de 26-jarige schaatsster van Team IKO-X2O debuteren op de Olympische Spelen van Milaan.

'Ik weet dat ik daar sneller van word'

De eerste horden van het schaatsseizoen is de NK afstanden. "Ik heb daar heel veel zin in. Het voelt als de aftrap van het seizoen. Als het er aankomt, kan ik wel denken: had ik maar een weekje extra. Maar ik ben er klaar voor'', vertelt Beune met een brede glimlach aan Sportnieuws.nl. De vriendin van Kjeld Nuis geeft aan weer wedstrijden nodig te hebben om zich toe te werken naar haar topvorm. "Natuurlijk rijden we wel trainingswedstrijden, maar daarvoor vind ik het wel lastig om mezelf op te laden. Als er zometeen iets van af hangt, dan weet ik wel dat ik wel wat extra's kan geven ja."

Het hoofddoel voor Beune op het NK is natuurlijk om veel goud te winnen en zich daardoor te plaatsen voor de wereldbekers. "Ik ga er alles aan doen om dit weekend een Nederlandse titel in mijn bezit te krijgen. Ik wil het NK en de wereldbekers gebruiken om wedstrijdritme op te doen. Ik weet dat ik daar sneller van word'', verklaart Beune.

'Dan is dat mijn keus'

Toch geeft Beune aan niet alle wereldbekers te rijden, als dat zo uitkomt in haar plan richting de Olympische Spelen. Ondanks dat de KNSB (de Nederlandse schaatsbond, red.) liever ziet dat iedereen alles rijdt in verband met het halen van een maximaal aantal startbewijzen op de Spelen. "In principe ben ik de voorstander van alles rijden. Maar uiteindelijk gaat het om mij en niet om wat de KNSB wil. En als ik zometeen denk: het lijkt me beter om iets over te slaan in plaats van de wedstrijd te rijden, zodat ik goed ben op het OKT. Dan is dat mijn keus'', zo vertelt Beune over de discussie.

'De eerste keer was wel gek'

Door haar status al meervoudig wereldkampioen heeft Beune een hele andere voorbereiding gehad richting het nieuwe schaatsseizoen. Zo heeft de 26-jarige schaatsster veel partners aan haar gebonden waarvoor ze al content voor de Olympische Spelen moest opnemen. "Dan moet ik dingen zeggen als: ik heb nu één keer goud geworden en ik heb nu twee keer goud gewonnen'', vertelt Beune.

Volgens de wereldkampioene allround is dit geen jinx. "Het scheelt mij een hoop gedoe als ik straks wel de Spelen haal, dat ik dan niet nog met al die partners films moet opnemen'', zo legt ze uit. "De eerste keer toen ik dat zei vond ik dat wel gek. Maar ik moet zeggen, ik vond het ergens ook wel grappig. Ik dacht er echt niet zo bij na. Het is mijn droom dus ja, het is leuk om het uit te spreken. Maar ik moet het wel waarmaken en dat is dan wel spannend."