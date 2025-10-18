De Olympische Winterspelen komen steeds dichterbij en daar is op 55-jarige leeftijd nog een belangrijke rol weggelegd voor Rintje Ritsma. Het schaatsicoon is namelijk bondscoach van de schaatsploegen en moet meehelpen met successen behalen op de ploegenachtervolging en de massastart. Dat doet hij inmiddels al drie jaar, maar in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud wordt duidelijk dat het met vallen en opstaan ging.

Er gebeurde de voorbije jaren namelijk nogal wat, zeker voor Ritsma, die in het begin flink moest wennen aan zijn nieuwe baan. “Dingen die vanzelfsprekend zijn voor mij, zijn voor anderen helemaal niet vanzelfsprekend.” Dat was even schakelen voor De Beer van Lemmer, zo verzekert hij Marianne Timmer. “Het is heel lastig, zeker in het begin. Ik vind wel steeds meer mijn weg. Sinds vorig jaar ging het steeds makkelijker lopen.”

Rijpma-de Jong is 'slachtoffer'

Als bondscoach is Ritsma niet bang om beslissingen te nemen, ook als ze impopulair zijn. Daar werd Antoinette Rijpma-de Jong enkele jaren geleden het slachtoffer van. “Het eerste jaar heb ik gezegd ‘er is geen plek’. Dat is voor mij een lastige boodschap naar een sporter toe, ik ben zelf een sporter geweest en heb daar echt moeite mee. Maar Antoinette komt aan het eind van het seizoen wel naar me toe: ‘Ik zie nu wel waarom je de keuze hebt gemaakt, dat heb je goed gedaan.’"

Veelbesproken Joy Beune

Rijpma-de Jong werd destijds geslachtofferd voor Joy Beune, Irene Schouten en Marijke Groenewoud. En dat terwijl er het nodige te doen was rondom Beune, die tot tweemaal toe met een fout (een blote enkel tijdens het schaatsen en het niet dragen van transponders) voor een diskwalificatie zorgde. Ritsma liet ondanks forse kritiek de topschaatsster niet vallen.

“Dan zeggen anderen ‘weg met dat mens, we hebben er niks aan, ze geeft problemen’, maar ik weet dat we haar nodig hebben en zie hoe goed ze is. Ik neem het altijd voor haar op. Daar krijg je een ander soort band van. Maar dat zijn wel lastige keuzes.”

Niet gevoelig voor de pers

Timmer merkt op dat anderen een bondscoach proberen te beïnvloeden, maar daar is Ritsma naar eigen zeggen ongevoelig voor. “Ik ben niet bang om keuzes te maken, daarom zit ik op die positie. En je moet je er niet teveel van aantrekken, wat de pers over je schrijft.”

Dromen van Goud met Rintje Ritsma

In de Sportnieuws.nl-serie Dromen van Goud gaat schaatsicoon Marianne Timmer in gesprek met grootheden uit de schaatswereld. Met schaatsers, coaches en andere prominenten werkt ze toe naar de Olympische Winterspelen van Milaan in februari 2026. In deze aflevering Rintje Ritsma te gast. Hij won zes olympische medailles, werd meermaals wereldkampioen, veranderde het schaatsland door een ingrijpende keuze én is nu bondscoach bij de KNSB.