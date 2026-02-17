Het gevoel van gewonnen zilver overheerste uren na de ploegenachtervolging bij de vrouwen. Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong kwamen simpelweg tekort om Canada van goud af te houden. De oranje-trein kan leven met het zilver en is er zelfs blij mee, zeker gezien de omstandigheden op de Olympische Spelen in Milaan.

Nederland was zeker van een medaille toen wereldrecordhouder Japan ternauwernood werd verslagen in de halve finales. "Ik had vooral heel veel opluchting toen", kijkt Beune bij Studio Olimpico op de NOS terug op die rit. Ook Groenewoud kon het bijna niet houden, zelfs niet tijdens de rit op het ijs. "Het mag eigenlijk niet, op het bord kijken tijdens de race, maar ik heb het wel gedaan. Het werd heel spannend en moesten alles geven tot de finish. Daarna was er inderdaad opluchting dat we zeker waren van een medaille."

'Ik vond het intens'

Voor het eerst moest dit drietal twee ploegenachtervolgingen op één dag rijden en ook nog vlak na elkaar. "Dat is nooit het geval", legt Rijpma-de Jong uit. "We wisten niet hoe we daarmee om moesten gaan en wat ons te wachten stond." Groenewoud en Beune beamen dat. "Ik vond het wel intens", zei Beune. "Je moet weer herstellen en snel ook. Je geeft alles en dan is anderhalf uur later rijden wel echt heel kort." Groenewoud noemt dat gevoel 'echt wel pittig'.

'Ik zie mezelf als favoriet voor goud'

Goud is er nog niet voor de drie vrouwen, maar er wachten voor Groenewoud en Rijpma-de Jong nog individuele afstanden. Zij rijden allebei de 1500 meter en Groenewoud ook nog de mass start. "Ik zie mezelf wel als favoriet voor goud daar", sprak ze vol bravoure. De laatste dagen ligt haar positie op de 1500 meter onder de loep. Ze was op de 3000 en 5000 meter onzichtbaar en niet goed. Maar aan de kant gaan om bijvoorbeeld Beune in 'haar' afstand te passen voor een bijna zekere medaille, dat ziet ze echt niet zitten.

Voor Rijpma-de Jong begonnen haar Spelen eigenlijk pas met de ploegenachtervolging. Zij staat vrijdag 20 februari op de 1500 meter. "Ik hoop iets moois te kunnen laten zien, mijn beste race ooit te rijden en dan zien we wat dat me brengt."