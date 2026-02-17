Joy Beune won dinsdag een zilveren medaille op de ploegenachtervolging tijdens de Olympische Winterspelen. Dat smaakt naar meer voor de topschaatsster, hoewel ze officieel niet meer van start gaat op het ijs in Milaan. Toch is er een kans dat ze haar geliefde 1500 meter nog gaat rijden.

Beune liep haar favoriete afstand, waarop ze ook regerend wereldkampioen is, mis tijdens het OKT. Vanwege een probleem met de rits van haar pak maakte ze een misser en dat kostte haar veel tijd. Ze viel buiten de top drie, waardoor Femke Kok, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong op de startlijst staan van de olympische 1500 meter.

Met die laatste twee schaatssters reed Beune dinsdag de ploegenachtervolging. Na afloop van de verloren finale tegen Canada sprak de schaatsster van Team IKO X2O zich uit over haar toernooi en liet ze weten dat ze nog niet klaar is in Milaan.

'Het is nog niet voorbij'

"Het zijn mijn eerste en ik heb er ontzettend van genoten", zegt ze over de Spelen. Ze kan donderdag haar vriend Kjeld Nuis nog steunen op de 1500 meter mannen, maar de deur staat voor haarzelf ook nog open voor haar favoriete afstand.

"Ik ben nog reserve voor de 1500 dus het is nog niet voorbij", zegt de 26-jarige. Mocht een van de Nederlandse deelnemers zich nog afmelden, dan kan Beune toch nog voor een medaille gaan op dat onderdeel.

"Ik heb het echt als geweldig ervaren. Natuurlijk was die vierde plek heel erg jammer, maar het is niet het einde van mijn carrière", vervolgt ze over haar race op de 3000 meter. Het zilver op de ploegenachtervolging maakt veel goed. "Ik ben blij dat ik met iets tastbaars naar huis ga."

Staat Marijke Groenewoud haar plek af?

Er werd al geopperd dat Groenewoud haar plek zou moeten afstaan aan Beune, omdat de schaatsster van Team AH-Zaanlander niet in vorm is in Milaan. Daar wilde ze zelf niets van weten. "Ik probeer er niet te veel naar te kijken. Ik voel me hartstikke prima, dus ik ga lekker de 1500 meter starten." Wat doet ze om de kritiek naast zich neer te leggen? "Dan zet ik mijn Instagram uit, kijk ik er niet meer op en dan krijg ik het niet meer mee. Ik voel me prima."