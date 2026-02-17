Joy Beune heeft dinsdag haar eerste olympische medaille bemachtigd. Samen met Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud pakte ze het zilver op de ploegenachtervolging. Ze had uiteraard liever goud gehad, maar schaatsicoon Marianne Timmer vindt dat ze blij mag zijn met deze plak.

De vrouwen wonnen in de halve finale van Japan en mochten daarom tegen Canada strijden om het goud. Ze kwamen net tekort in de eindstrijd en moesten daardoor genoegen nemen met zilver. Een mooie medaille, vindt Timmer. "Stel dat er domme fouten zijn gemaakt, dan voelt dat anders. Maar als dit het maximale is wat je op dat moment in huis hebt, ja dan moet je eigenlijk ook wel tevreden zijn", zegt ze in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud.

"Goud was natuurlijk ook mooier geweest", vervolgt ze. "Zeker ook voor Joy." Met drie wereldtitels op zak droomde Beune van olympisch goud, maar dat is op haar eerste Spelen nog niet gelukt. De topschaatsster werd vierde op de 3000 meter en plaatste zich niet voor haar geliefde 1500 meter.

'Daar mag je hartstikke blij mee zijn'

Toch hoeft ze volgens Timmer niet lang te treuren. "Kom op jongens, het zijn de Olympische Spelen. We hebben hier de allerbeste rijders van heel de wereld staan. Er gebeurt van alles en je hebt wel zilver. Daar mag je zeker hartstikke blij mee zijn."

Uiteindelijk zal Beune dat ook wel inzien. "Het zal misschien even tijd kosten", aldus de drievoudig olympisch kampioene. "Maar er zijn geen grote fouten gemaakt. Meer dan dit zat er gewoon niet in. Dus kun je tevreden zijn. Dus uiteindelijk ben je gewoon heel blij met zilver."

1500 meter

Groenewoud en Rijpma-de Jong hebben nog een kans op eremetaal. Zij komen wel nog in actie op de 1500 meter, net als Femke Kok. Beune staat op de reservelijst en zal dus alleen aan de start verschijnen als een Nederlandse zich afmeldt.

Winterspelen 2030

Beune zal in haar carrière waarschijnlijk nog meer kansen krijgen op een olympische titel. De 26-jarige kan er over vier jaar weer bij zijn in Frankrijk. Wellicht kan ze dan zelfs in Thialf haar races rijden. De Franse organisatie denkt erover na om de ijsbaan in Heerenveen te gebruiken voor het schaatsen in 2030, omdat het land zelf niet beschikt over een geschikte schaatshal.

