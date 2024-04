Kjeld Nuis werkt op de zenuwen van Joy Beune tijdens verbouwing: 'Niet doen!'

Het schaatsseizoen is alweer even voorbij en dus hebben de mannen en vrouwen tijd voor andere dingen. Joy Beune en Kjeld Nuis gebruiken de tijd om samen hun huis te verbouwen. Dat is normaal gesproken een echte relatietest en dat is ook bij het schaatskoppel het geval.

Nuis deelt op zijn Instagram namelijk een filmpje waarop Beune druk bezig is om de muur gereed te maken zodat deze verder afgewerkt kan worden. Met een muziekje op de achtergrond denkt de schaatsster lekker haar gang te kunnen gaan, maar Nuis grijpt het moment aan om zijn vriendin even te laten schrikken.

Nuis sluipt in de richting van Beune en maakt dan een vreemd geluid. Beune schrikt zich rot en roept hard: "Niet doen!" De schaatser heeft dan nog wel een compliment over voor zijn hardwerkende vriendin: "Lekker bezig!"

Joy Beune schrikt zich rot. © Instagram / Kjeld Nuis

Taart bakken

Ondanks de rustige periode hebben Beune en Nuis genoeg te doen deze weken. Toch is het af en toe ook tijd voor ontspanning. Zo deelde Nuis vorige week nog een foto waarop te zien was dat hij samen met kickbokser Rico Verhoeven aan het gamen was. Die had hem overigens gewaarschuwd dat hij ook wat tijd aan zijn vriendin moest besteden.

Dat advies volgde Nuis op, want daarna verscheen er een update vanuit de keuken op zijn Instagram. Het schaatskoppel had een taart gebakken en liet dat onder het genot van een bak koffie goed smaken.

Verbouwing

Het koppel had de verbouwing expres gepland na afloop van het seizoen zodat ze tijdens de wedstrijden geen afleiding zouden hebben. Het schiet ook al aardig op. Dat vertelde Beune eerder toen ze voor het goede doel aanwezig was bij de Hollandse 100. Desondanks is er nog flink wat werk te doen, zo blijkt uit de beelden.

Nieuwe hype onder de schaatsers

Onder schaatsers lijkt het verbouwen van huizen op dit moment een trend. Niet alleen Beune en Nuis zijn druk bezig, maar ook Irene Schouten deelde afgelopen weekend beelden van haar nog vrij kale huis. Samen met haar man Dirkjan was ze echter druk bezig om daar verandering in te brengen. Schouten heeft overigens helemaal alle tijd voor de verbouwing, want zij stopte na het afgelopen schaatsseizoen.