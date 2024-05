'Dansende' Joy Beune geniet met 'schaatszus' Robin Groot volop van trainingskamp in Toscane

Joy Beune is samen met haar teamgenoten van Team IKO voor een trainingskamp neergestreken in Italië. Samen met Robin Groot en Pien Hersman deelden Beune vanuit Toscane direct de eerste beelden van de kracht- en fietstraining.

De schaatsteams zijn weer begonnen aan hun voorbereiding op het nieuwe seizoen. Team IKO begon afgelopen week met de gezamenlijke trainingen en trok deze week naar Italië voor een trainingskamp. Daar moeten Joy Beune en haar ploeggenoten alweer vol aan de bak nadat ze een paar weken rustig aan hebben kunnen doen. Zo vertrok Beune met haar vriend Kjeld Nuis een weekje naar Griekenland.

Joy Beune en Kjeld Nuis genieten op Kreta na van verjaardag: 'Cocktails eruit zweten' Joy Beune en Kjeld Nuis zijn na het schaatsseizoen samen naar Kreta getrokken om te genieten van een dikverdiende vakantie. Beune was zondag ook nog eens jarig. De wereldkampioene allround werd op het Griekse eiland 25 jaar en vierde dat met haar vriend en zijn zoontje Jax. Nuis was een dag later alweer druk bezig om de drankjes eruit te zweten, maar gelukkig was er ook tijd voor ontspanning.

Op pad met 'schaatszus'

Het mooie voor Beune is dat ze samen met een van haar goede vriendinnen op trainingskamp is. Robin Groot is namelijk een van haar ploeggenoten en ze zien elkaar zelfs als een soort 'zussen'. De twee waren een aantal weken geleden zelfs samen op vakantie.

Joy Beune stapt met 'schaatszus' in vliegtuig voor 'meidentrip': 'We zijn echt wel heel close' Joy Beune kondigde het direct na haar succesvolle schaatsseizoen al aan, een vakantie met vriendinnen. Vanmorgen voegde ze de daad bij het woord en stapte ze samen met Robin Groot in het vliegtuig.

Ook op het trainingskamp hebben de twee elkaar alweer weten te vinden. Beune deelt op haar Instagram een foto van een trainingsritje door het prachtige Toscane. Het is op dit moment ongeveer 25 graden in de Italiaanse regio dus rijden op het ijs zit er niet in, maar voor een fietstocht is het heerlijk weer.

Joy Beune en Robin Groot trainen in Toscane. © Instagram

Dansen in vrije tijd

Groot en Beune hoeven niet alleen maar vol aan de bak in Italië. Er is namelijk ook tijd voor ontspanning. Groot deelt via sociale media een foto waarop ze een mooi bakje ijs heeft gescoord en samen met Beune danst ze er ook op los op het nummer 'I Follow Rivers' van Lykke Li.

Beune sprak met Jumbo

Beune sloot het afgelopen schaatsseizoen succesvol af. Na een moeizaam begin op het ijs liet ze zich de laatste weken van haar beste kant zien. Ze won een gouden medaille op de 5000 meter op de WK afstanden en pakte vervolgens ook de winst op het WK allround.

'Komst Jutta Leerdam naar Team IKO is slecht nieuws voor Joy Beune', schaatsster sprak met Jumbo Als Jutta Leerdam daadwerkelijk overstapt naar Team IKO zou dat slecht nieuws betekenen voor Joy Beune, die nu de ster van het team is. Schaatsteam Jumbo bevestigt ondertussen tegenover Sportnieuws.nl in de voorbereiding met Beune te hebben gesproken.

Alle reden dus om rustig toe te werken naar een nieuw schaatsseizoen, maar toch was er wat onrust. Jutta Leerdam sprak namelijk met de ploeg, maar besloot uiteindelijk toch alleen verder te gaan. Beune was zelf in gesprek met Schaatsteam Jumbo. Ze stapte echter gewoon in het vliegtuig naar Toscane met Team IKO.

Pien Hersman ook mee op trainingskamp

Ook 'schaatsinfluencer' Pien Hersman stapte in dat vliegtuig en is dus van de partij op het trainingskamp. Zij is overigens de dochter van oud-schaatser Martin Hersman, die na zijn carrière commentator bij de NOS werd. Beune, Groot, Hersman en andere ploeggenoten als Dai Dai N'tab, die overkwam van Jumbo, werden flink aan het werk gezet.