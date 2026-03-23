Topschaatsers Kjeld Nuis en Joy Beune hebben de grootste lol tijdens hun skivakantie en geven aldoor updates vanuit de sneeuw. Ditmaal leverde dat een plagerijtje op tussen Beune en sprintkampioen Jenning de Boo.

In een post van maandagavond laat Beune zien dat ze kennelijk de top van een besneeuwde berg heeft bedwongen. "Peaked", schrijft ze, oftewel 'Gepiekt', waarmee ze ook verwijst naar de piek van een berg.

Vriend Nuis schrijft: "Ewa Lindsey", oftewel "Hallo Lindsey", waarmee hij verwijst naar skilegende Lindsey Vonn. Te hopen voor Beune valt dat ze niet zo'n enorme crash meemaakt als de Amerikaanse legende bij de Winterspelen.

Jenning de Boo

De Boo, die na de Winterspelen nog steeds in uitstekende vorm verkeerde en de WK sprint won in Thialf, laat ook een reactie achter. De Groninger schrijft: "Baanrecord al gepakt daar?" Beune reageert gevat: "Ja, met 6 seconden!!"

Daarmee verwees ze naar de clash tussen De Boo en Beune bij de schaatsshow De Zilveren Bal. De twee reden een 3000 meter tegen elkaar, een afstand die geen geheimen kent voor Beune, maar waarop De Boo zich nog nooit eerder in zijn leven had gewaagd. Beune won met 1 seconde verschil. En ze verbrak het baanrecord in Leeuwarden met 6 seconden. Ongetwijfeld verwijst ze daarnaar. De Boo schrijft: "Ik vind 6 seconden heel lang."

Oké dan

Eerder trok het schaatskoppel al de aandacht met een opvallende TikTok tijdens hun vakantie. In het filmpje playbackte Nuis op een nummer van rapper Lil Kleine. "Steen, papier, schaar. Als ik jou zie…", begint hij, waarna hij de camera op zijn vriendin richt. "Trek je me helemaal uit elkaar", maakt Beune de zin af, waarop Nuis besluit: "Oké dan."

Nuis, van Team Reggeborgh, en Beune, van Team X20 Badkamers, waren beiden present bij de Olympische Winterspelen in Milaan. Nuis werd derde op de 1000 meter en was daar zeer verguld mee. De vorige twee keren pakte hij goud, zodat hij zijn 1500 meter-trilogie heeft afgerond met weer een podiumplek. Beune was lid van de zilveren vrouwenploeg op de team pursuit.