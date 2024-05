Joy Beune toont girlpower met schaatsvriendinnen in Italië tijdens gymsessie

De schaatsploeg Team IKO is met onder meer Joy Beune, Pien Hersman, Robin Groot en Michelle de Jong op trainingskamp in het Italiaanse Toscane. Wie denkt dat ze alleen maar uitrusten in het stralende Italiaanse zonnetje, zit mis. Er wordt namelijk keihard gebikkeld door de schaatssters.

Team IKO begon afgelopen week al met de gezamenlijke trainingen en trok begin deze week naar Italië voor een trainingskamp. Daar moeten Joy Beune en haar ploeggenoten alweer vol aan de bak nadat ze een paar weken rustig aan hebben kunnen doen. Zo vertrok Beune met haar vriend Kjeld Nuis een weekje naar Griekenland. Ook andere ploegen zijn begonnen aan de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.

In de streek Toscane zitten de schaatssters van Team IKO veel op de wielrenfiets om fit te raken voor de eerste schaatswedstrijden die aan het eind van dit jaar op de kalender staan. Daarnaast zijn onder meer Beune, Pien Hersman, Michelle de Jong en Robin Groot veelvuldig in de gym te vinden. Daar delen ze dan weer volop beelden van.

Te zien is dat de twintigjarige Hersman zich in het zweet werkt door loodzware gewichten te tillen. Ook Groot waagt tijdens dezelfde sessie een poging met hetzelfde aantal gewichten als Hersman.

Pien Hersman moet aan de bak in de gym © Instagram

Vrienden met influencer

Groot steekt later via een Instagramstory nog even de draak met Hersman, die op Instagram meer dan 700.000 volgers heeft. Als zij wordt achtervolgd vanwege een filmpje, schrijft Groot op Instagram: 'Zo is het om vrienden te zijn met een influencer.'

Pien Hersman wordt achtervolgd tijdens het trainingskamp © Instagram

Uiteindelijk is er na het bikkelen in de gym ook ruimte voor een spiegelselfie met het viertal, want ook Beune en De Jong waren daar. 'Girls', is het bijschrift dat door de vrouwen wordt gedeeld.

De vier schaatssters van Team IKO © Instagram

Dansende Joy Beune

Dat ze het goed met elkaar kunnen vinden bij Team IKO, blijkt wel uit het contact dat bijvoorbeeld Beune en Groot onderling hebben. De twee zien elkaar als schaatszusjes en gaan buiten het seizoen om zelfs met elkaar op vakantie. Op eerdere beelden uit Toscane is te zien hoe de twee samen de grootste pret hebben.

Het eerste trainingskamp

Voor veel ploeggenoten van Beune was het het eerste trainingskamp met de ploeg. Team IKO versterkte zich de afgelopen tijd met onder meer Dai Dai N'tab. Voor bijvoorbeeld De Jong is het ook haar eerste voorbereidingskamp met de schaatsploeg.