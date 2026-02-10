Jutta Leerdam gunde Nederland het eerste succes op de Olympische Winterspelen. Na een magistrale rit schaatste ze naar goud op de 1000 meter, nipt voor landgenote Femke Kok. Joy Beune, die net buiten het podium viel op haar afstand, zag het met lede ogen aan.

2025 was hét jaar van Beune. Ze werd op liefst drie afstanden wereldkampioen: 1500, 3000 en 5000 meter. Ook op de World Cups dit seizoen liet ze haar klasse zien, maar bij het allesbepalende olympisch kwalificatietoernooi (OKT) zat het niet mee. Beune behaalde alleen een olympisch ticket voor de 3000 meter en miste zo haar geliefde 1500. Tot overmaat van ramp werd ze afgelopen zaterdag ook nog eens vierde in Milaan.

Dus werd ze opgevrolijkt door Frank Evenblij. De markante presentator had een fles Sambuca, een enorm boeket oranje rozen en een grote knuffelbeer bij zich bij een ontmoeting in Milaan. "Ik wilde Jake Paul overtreffen", grapte hij. De Amerikaan arriveerde op de Spelen met een bult rode rozen voor Leerdam. "Ik vind het echt heel lief", reageerde Beune op de verrassingen van Evenblij.

'Jaloers gevoel' bij Joy Beune na gouden race Jutta Leerdam

"Toen ik de meiden goud en zilver zag pakken, dacht ik: dat wil ik ook. Maar dat is mij niet gelukt, helaas…", vertelde de topschaatsster in het gesprek dat werd uitgezonden bij RTL Tonight. "Ergens heb ik wel een jaloers gevoel", gaf Beune eerlijk toe. "Ik had ook een gouden medaille willen halen."

Beune heeft nog een kans, maar moet wel even geduld hebben. Samen met Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong rijdt ze de ploegenachtervolging. Op 14 februari is de kwartfinale, twee dagen later volgen de halve eindstrijd en finale.

Spannend om naar Kjeld Nuis te kijken

Tot die tijd moet Beune zich vermaken met andere dingen, zoals het kijken naar haar vriend Kjeld Nuis. Woensdag komt hij in actie op de 1000 meter. Op die afstand werd hij in 2018 olympisch kampioen. Beune is van plan om haar partner te supporten. Dat gebeurde andersom immers ook, toen zij haar 3000 meter afwerkte.

Beune kijkt er niet naar uit. "Ik vind dat misschien nog wel spannender dan mijn eigen rit. Ik vind dat helemaal niet leuk om naar te kijken eigenlijk. Ik kan me dus heel goed voorstellen hoe ouders zich voelen", aldus Beune. "Mijn hoop is dat hij goud wint."