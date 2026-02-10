Kjeld Nuis is inmiddels 36 jaar, maar is niet kapot te krijgen. Woensdag rijdt hij de 1000 meter op de Olympische Spelen. Een prachtige prestatie, maar er is voor hem een piepklein nadeel. Er komt, verwacht Nuis, een einde aan een bijzondere statistiek.

Nuis won in 2018 goud op de 1000 en 1500 meter en prolongeerde in 2022 zijn titel op de 1500 meter. Opvallend genoeg waren dat zijn enige olympische optredens. En dus is hij nog ongeslagen op het grootste toernooi ter wereld. "Dat gaan we morgen helaas veranderen", zo vertelt Nuis aan onder meer Sportnieuws.nl.

De ervaren schaatser staat er realistisch in. "Als je meedoet kan je winnen, maar het is niet realistisch. Het slaat ook nergens op als ik dat zou zeggen." Nuis heeft niet alleen de ongenaakbaar lijkende Jordan Stolz als concurrent, maar ook mannen als Damian Zurek, Joep Wennemars en Jenning de Boo.

Compliment over het ijs

Maar, zeg nooit nooit. Net als praktisch heel Nederland zag ook Nuis dat Femke Kok en Jutta Leerdam verbluffende prestaties noteerden op de 1000 meter. "Op de allereerste dag zei ik dat het kutijs was." Daar moet hij nu op terugkomen. "Hier worden tijden gereden, wat gewoon zoals Salt Lake City en Calgary is. Chapeau voor de ijsmeesters." En ook winnares Leerdam kan op complimenten rekenen. "Ik vond het echt fenomenaal. Grote klasse. Petje af."

Loting bekend voor 1000 meter

Nuis denkt dat er wel tien verschillende schaatsers kans maken op het podium. Inmiddels is ook duidelijk waar Nuis mee moet afrekenen. Hij treft in rit tien de Japanner Taiyo Nonomura. De rit na hem is het tijd voor Joep Wennemars. In de voorlaatste rit wacht de clash tussen Jordan Stolz en Jenning de Boo.