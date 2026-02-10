De 3000 meter moest voor de Nederlandse schaatssters het moment worden om de eerste olympische medaille binnen te halen, maar het draaide uit op een teleurstelling. Topfavoriete Joy Beune eindigde net buiten het podium. De grote vraag luidt: hoe kan een schaatsster die het hele seizoen zo dominant was, op dit moment naast een medaille grijpen?

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast En door bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As uitgebreid wat er misging voor Nederland op de 3000 meter.

Hoog: "Dit was een afstand waarvan we echt hadden gedacht: hier gaat Nederland goud pakken en misschien wel drie medailles. Uiteindelijk was het een deceptie. Zowel Joy Beune, Marijke Groenewoud als Merel Conijn grepen naast het podium.”

Altijd verrassingen

“Wat is dat dan?”, vraagt Hoog zich hardop af. “Is het stress? Hebben ze op het verkeerde moment gepiekt? Is het mentaal of fysiek?” Van As zucht: “Dat blijft lastig. We zeggen het vaker: de Olympische Spelen zijn echt een toernooi op zich. Daar gebeuren altijd gekke en onverwachte dingen. Sporters van wie iedereen een medaille verwacht, presteren soms niet. En er zijn altijd verrassingen.”

Die verrassing kwam dit keer uit Italië, waar Francesca Lollobrigida met het goud aan de haal ging. “Het is gewoon heel veel spanning en de vorm van de dag”, analyseert Van As. “Je moet precies op dat moment een topdag hebben. De Italiaanse had die. Je moet boven jezelf uitstijgen, en dat lukt niet altijd.”

OKT

Hoog wijst op een belangrijk aspect: “Ze hadden twee piekmomenten dit seizoen: het OKT (olympisch kwalificatietoernooi, red.) en nu de Spelen. Ligt het dan toch aan het OKT?”

Ze legt uit: “Er is daar zoveel gegeven, zeker als je naar Beune kijkt. Het OKT was misschien wel de grootste teleurstelling uit haar carrière en dat is pas anderhalve maand geleden. Dat lijkt lang, maar dat is het niet. Daar moet je mentaal overheen komen, terwijl je je ook nog moet focussen op een afstand die niet haar favoriete is.”

Grote druk

Van As denkt dat Beune professioneel genoeg is om door te schakelen. “Ze weet dat ze dit een plek moet geven. Ze móét door.” Hoog blijft kritisch: “Maar zit dat dan niet ergens in je achterhoofd?” Van As erkent: “De druk is enorm. En die laatste rit… je weet hoe hard je moet rijden, maar er werd zó hard gereden. Ik denk dat Joy vooraf al wist dat het extreem lastig zou worden.”

Voor Beune staat er nog een herkansing op het programma. Later deze Spelen komt ze nog in actie op de ploegenachtervolging en ook op dat onderdeel is Nederland als een kanshebber op goud.

