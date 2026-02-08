Kjeld Nuis begint woensdag aan zijn olympische avontuur in Milaan. De ervaren topschaatsster is al drievoudig olympisch kampioen, maar hoopt natuurlijk nieuw eremetaal aan zijn palmares toe te voegen. Wel maakte hij zaterdag een teleurstelling mee, die hij volgens NOS-analist Erben Wennemars snel moet parkeren.

Nuis zag in Milaan zaterdag namelijk dat zijn vriendin Joy Beune buiten de prijzen viel op de 3000 meter. Ze eindigde uiteindelijk als vierde. Zo begon de eerste dag voor TeamNL desastreus, want ook Marijke Groenewoud (achtste) en Merel Conijn (negende) konden geen potten breken.

"Ik vind niet dat Joy Beune slecht heeft gereden", stelt Wennemars in de schaatspodcast van de NOS. "Ze had het allerslechtste scenario wat je maar kon bedenken. Lollobrigida die rijdt een wereldtijd", doelt hij vervolgens op de 35-jarige Italiaanse Francesca Lollobrigida die met 3.54,28 een olympisch record op de klokken zette. "Een tijd die niemand had verwacht. Dat komt binnen binnen."

In laatste rit had Beune volgens Wennemars vervolgens niets aan haar Canadese tegenstander Isabella Weidemann. "Joy rijdt zelf 3.58. Wij hadden van tevoren ook gezegd dat 3.58 zo'n beetje de winnende tijd zou worden. Maar er waren er vandaag gewoon een paar met een heel bijzondere dag."

Vervolgens verplaatst het onderwerp zich naar Nuis, de vriend van Beune. "Kjeld is een absolute winnaar en kampioen", begint Wennemars zijn verhaal over dat Nuis vooral bij de les moet blijven. "Hij heeft die fout al gemaakt op het OKT. Toen was hij er na zijn 1000 meter zo van onder die indruk van wat er ook bij die 1500 meter van Joy Beune gebeurde, toen ging het dag erna eigenlijk ook mis op die 1500 meter van hemzelf."

Beune maakte bij het olympisch kwalificatietoernooi een foutje op de 1500 meter, maar dat betekende wel dat ze als regerend wereldkampioene een ticket op haar favoriete afstand misliep. Dit tot ongenoegen van Nuis, die vond dat bepaalde toppers een beschermde status zouden moeten hebben. De emoties liepen hoog op en dat werkte door. Zo verspeelde Nuis aanvankelijk ook een startbewijs voor zijn eigen 1500 meter, de afstand die hij bij de Winterspelen al twee keer op rij wist te winnen. "Daar leert hij van, dit soort kampioenen gaan echt niet nog een keer dezelfde fout maken."

Uiteindelijk zien we Nuis in Milaan naast de 1000 meter ook terug op de 1500 meter. Doordat de naam Tim Prins - vanwege een aanwijsplek voor Marcel Bosker - op de schaatsmijl wegviel, schoof de toprijder van Team Reggeborgh alsnog een plekje op. Daardoor kan hij op donderdag 19 februari alsnog een gooi doen naar een derde olympische titel op rij. Al is de Amerikaan Jordan Stolz in Milaan wel de torenhoge favoriet voor het goud. Eerst komt Nuis woensdag dus in actie op de 1000 meter. Ook op deze afstand veroverde hij al een keer olympisch goud (in 2018).