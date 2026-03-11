Joy Beune en Jenning de Boo nemen het woensdagavond tegen elkaar op in een pikant duel op de 3000 meter. De regerend wereldkampioene schat haar kansen hoog in en verwacht dat haar tegenstander een lachertje wordt. "Hij heeft zelf geen idee."

De wedstrijd tijdens De Zilveren Bal ontstond na een grap van De Boo aan zijn Reggeborgh-teamgenoot Kjeld Nuis. Hij dacht dat hij Beune, de vriendin van Nuis, wel zou kunnen verslaan. Daar dacht de topschaatsster zelf anders over en dat wilde ze graag bewijzen.

Dus wordt het schaatsseizoen woensdag afgesloten met die veelbesproken race op de 3000 meter. "Het leek ons toen nog een goed idee, maar ik zit wel al in mijn vakantie modus", zegt Beune woensdagochtend bij Radio 538. Toch denkt ze dat het een mooie wedstrijd wordt en dat zij er zelf met de overwinning vandoor gaat.

'Het wordt sowieso heel grappig'

"Hij heeft nog nooit een 3000 meter gereden", aldus Beune. "Hij heeft zelf geen idee wat hij kan of hoe die moet gaan rijden." Ze schat haar kansen dus goed in. Zelfs zo goed dat ze tijdens de race flink kan uitlopen op De Boo. "Dan is het natuurlijk de truc om niet te gaan lachen, als ik hem voor me zie. Het wordt sowieso heel grappig."

Krachtsverschil

"Ik ga er niet vanuit dat Jenning vanavond gaat winnen. Ik geef hem weinig kans", vervolgt ze. Maar er is wel degelijk sprake van een krachtsverschil in een race tussen man en vrouw. "Jenning is een sprinter. Zij bovenbeen is net zo groot als mijn twee bovenbenen bij elkaar", geeft Beune toe. Maar 7,5 rondje op volle kracht gaat de werelskampioen sprint volgens haar niet volhouden. "Ik denk dat hij het echt onderschat."

Coaches

Beune en De Boo krijgen allebei wel wat hulp op het ijs. Ze hebben ieder twee coaches op de kruising staan. Voor de schaatsster van Team IKO-X2O zijn dat ploeggenoten Stijn van de Bunt en Jesse Spijers. De Boo wordt gecoacht door topschaatsster Femke Kok en trainer Dennis van der Gun. "Die gaan hem helpen met zijn plan, maar ik weet zijn plan niet. Ik denk ook gewoon dat hij zelf geen idee heeft wat hij gaat doen", lacht Beune.

Nadeel voor Joy Beune

Het duel begint woensdag rond 21.25 uur. "Dat is dan weer mijn nadeel, want ik ben geen avondmens", zegt Beune in het interview. De Zilveren Bal wordt al om 19.30 uur afgetrapt en is te volgen via een livestream.